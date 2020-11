Gradlinig in die Fresse.

Wo einerseits die 80er eine große Gruppe der Metalszene immer noch mit Old-School-Klängen versorgen, sind es im extremen Metal vor allem die 90er. Im Death Metal gehört auch das Dresdener Trio INCREMATE zu den Bands, die sich der Konservierung der goldenen Ära verschieben haben. Deren neues Album "Mortal Domain" ist bereits das dritte innerhalb von vier Jahren und erscheint über GDR (German Democratic Recordings).

Nicht zu viele Melodien, immer einen Hang zum Groove und immer mal wieder Breaks eingestreut - mit dem Patentrezept auf den Spuren von DEICIDE, OBITUARY oder MORBID ANGEL spielen die Dresdener einen astreinen Florida-Stiefel, der recht kurzweilig Arsch tritt und sich den Vorbildern dankenswerter Weise nie zu sehr nähert. Klar, ein Song wie 'Force Of Hysteria' hat eine ordentliche CANNIBAL CORPSE-Schlagseite und 'The Murderous Doom' spielt mit feinen Thrash-Einflüssen genretypisch auf.

Es mag am unbekümmerten Vorgehen von INCREMATE liegen, dass mir die Scheibe so gut reinläuft. Und zwar um einiges besser als vieles, was die etablierten Größen aus der Klangheimat INCREMATEs derzeit liefern. Bewusst wird mir das vor allem, wenn ich aus den neun Titeln zwei oder drei als Anspieltipps rauspicken möchte. Es eignet sich jeder Song für den richtigen ersten Eindruck: Das drückende 'Retaliation', das Riff-Monster 'Force Of Hysteria' oder der bärenstarke Opener 'Streaming With Blood' - hier macht man mit keiner Nummer etwas falsch.

Wer also bei Chris Barnes, Trey Azagthoth und Konsorten nicht die Nase rümpft, ist bei INCREMATE goldrichtig. Mit 33 Minuten hat "Mortal Domain" genau die richtige Länge, um innerhalb des engen stilistischen Rahmens nicht langweilig zu werden. Starkes Ding!