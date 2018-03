Brechstange und Co.

Um so viele Hummeln im Hintern zu haben, muss man eigentlich schon einige der Insekten gefrühstückt haben. Anders lässt sich jedenfalls kaum erklären, mit welchen Substanzen sich die Jungs von INFALL bei den Aufnahmen zu ihrem neuen Album gestärkt haben. Die Band fegt wie ein Derwisch über ihre Hörerschaft hinweg, hinterlässt mit kurzen Screamo-Attacken, dreckigen Hardcore-Attaacken und einigen Noise-Querschlägern zunächst nur Schutt und Asche, etabliert dann aber auch einige experimentelle Inhalte, die dem frischen Werk eine sehr unberechenbare Note verleihen - und davon profitiert "Silent" gerade im hinteren Abschnitt.



Zunächst jedoch unterliegen die elf Stücke einem absoluten Adrenalinrausch, den INFALL scheinbar überhaupt nicht in den Griff bekommen kann, geschweige denn will. 'Chamber' bläst zur Offensive, 'Back Home Early' lässt sich trotz sphärischem Interlude nicht von seiner Hektik befreien, 'In The Mess' und 'The Random Butcher' strotzen nur so vor wilder Entschlossenheit, und auch das leicht gezügelte 'Gift' ist gar nicht erst bereit, ein wenig Durchschlagskraft einzubüßen: Nach kurzem Intro geht es auch hier umgehend in die Vollen, wenn auch mit kurzem melodischen Geleit.



Im Großen und Ganzen erinnert "Silent" schließlich an die frühen Eskapaden von EVERY TIME I DIE, mit denen der Noisecore noch einmal gehörig auf den Kopf gestellt wurde. INFALL setzt an diesen brutalen, extrem aggressiven Crossover an, haucht ihm neues Leben ein und entwickelt ihn zu einem vernichtenden, ungestümen Chaoswerk. Dieses Album ist nichts für schwache Nerven, aber eine Offenbarung für Freunde hektisch intonierter Aggressionen!



Anspieltipps: Back Home Early, Silent, Gift