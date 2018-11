Anständige Raserei und viel Mittelprächtiges

Ein relativ ambivalentes Bild geben diese Franzosen auf ihrem aktuellen Silberling ab. INFAMY, bereits 2011 gegründet und seither Teil des heimischen Undergrounds, wirkt in den Midtempo-Passagen des neuen Albums relativ unbeholfen, weil die Band weder sphärisch herausragend agiert, noch sich mit groovigen Parts entsprechend in Szene zu setzen weiß - und das ist ein Manko, das sich als roter Faden durch die neun Tracks von "A World On Its End" zieht. Bedenkt man dann noch, dass die Herren sich in den etwas tempoärmeren Stücken gerne mal von den Sägen distanzieren und lediglich auf einem Bass-Groove aufbauen, ist das Interesse eigentlich schon erloschen. Doch es gibt ja auch noch die rasanten Stellen...



Komischerweise sind diese es nämlich, die den Karren immer wieder mal aus dem Dreck ziehen. Präsentiert sich INFAMY jedenfalls als teuflisches Highspeed-Unternehmen, bringt "A World On Its End" anständige Raserei nach klassischem Old-School-Muster. Tracks wie das punkige 'In The Depths Of Guts' oder das coole 'Ah! I Laugh' verkörpern ein ganz anderes Gesicht und spiegeln schließlich auch jene fiese Black-Metal-Fratze wieder, die man am Ende der Welt wahrscheinlich eher erwarten würde. Problematisch nur: Die Franzosen geizen mit der zugehörigen Kost und ziehen sich viel zu häufig ins gebremste Werk zurück, das speziell den mittleren Teil der aktuellen Scheibe bestimmt.



Und die klare Konsequenz: Sobald INFAMY auch nur mal kurz hat aufhorchen lassen, verstreuen sich die schätzenswerten Qualitäten wieder in alle Winde und hinterlassen einen ziemlich mittelmäßigen Output, der recht schnell in der Masse der schwarzmetallischen Eigenproduktionen verschwindet. Die Band nach den ersten Eindrücken schon zu verteufeln, wäre sicherlich nicht richtig; aber es sollte zeitnah wesentlich mehr Ansprechendes kommen, will INFAMY auch weiterhin im Gespräch bleiben. Halbgabe Ware, wie sie große Teile der neuen Platte ziert, ist da definitiv wenig hilfreich!



Anspieltipps: Ah! I Laugh!, In The Depths Of Guts