Das Potenzial wird nicht ausgeschöpft.

Kennt ihr das, wenn ihr ein Album eigentlich mögen wollt, aber es einfach nicht so richtig klappt? So geht es mir mit "Deliverance", dem ersten Album der Franken von INFECTED AUTHORITAH. Auf der Scheibe gibt es ein Sammelsurium zwischen Thrash Metal, Death Metal und ganz viel Früh-00er-Jahre-Metalcore.

Handwerklich ist das alles amtlich gemacht. Die Produktion passt, und auch an der Instrumentalfraktion sind hörbar Könner am Werk. Dazu ist die Scheibe mit einem eigenwilligen (guten) Artwork ausgestattet. Dafür hapert es noch etwas am Songwriting. Die ganz großen Hits fehlen, die die Band auf den Radar der großen Plattenlabel setzen könnten. Klar begeistert mich 'The Final Drop', aber die meisten Songs habe ich auch nach mehrmaligen Durchläufen nicht mehr im Ohr.

Insgesamt wirkt die ganze Scheibe auch schon ein wenig dated, veraltet, angestaubt. 2004 wäre das ein innovativ-moderner Sound gewesen, aber dieser frühe Metalcore-/Thrash-Bastard ist schlecht gealtert. So, als wenn heute ein damaliges SHADOWS FALL-Album erscheinen würde. Das mag zwar heute schon wieder irgendwo eigenständig sein, aber mir scheint: Dieser Sound hatte seine Zeit vor über 10 Jahren.

Dabei sind die Ansätze ja allesamt gut, so dass ich innerlich ständig merke: Jhonny, eigentlich willst du das doch gut finden. Aber wirklich gut finden kann ich es dann doch nicht. Wenn die Jungs ein paar Metalcore-Elemente von Bord werfen würden, auf den unpassenden Frauengastgesang verzichten und der Sänger versucht, sich klarer zu werden, wie er eigentlich klingen möchte (zu viel Abwechslung verdirbt hier den Brei), dann hat die Band gute Chancen, in höhere Gefilde zu gelangen. Im Moment hat man den Einzug in die Relegation zur Bundesliga aber noch verpasst. Alles Gute euch, Jungs - ihr könnt da noch viel mehr rausholen!

Anspieltipps: The Final Drop