Na also, geht doch!

Mit ihrem ersten Album orientierten sich die Österreicher noch sehr stark an der gesamten Diskografie von DISMEMBER. Und auch im zweiten Anlauf sind diese Parallelen immer noch sehr präsent, allerdings hat INFECTED CHAOS einen Weg gefunden, diese Aspekte für sich zu nutzen. Auf "Killing Creator" offenbart man ein viel breiteres Fundament skandinavisch geprägter, aber doch weitestgehend eigenständig ausgearbeiteter Ideen - und das zahlt sich am Ende auch aus.



Insgesamt hat die Band nämlich in allen Belangen zulegen können: Die melodischen Parts bleiben viel eher haften, der Sound ist noch mal rauer und dreckiger, und in der Summe ist der Output von "Killing Creator" auch eine ganze Spur brachialer als das Material des Debüts. Auch in puncto Dynamik ist die zweite Scheibe eine klare Optimierung der bestehenden Qualitäten. INFECTEDD CHAOS wagt sich häufiger ins mittlere Tempo und orientiert sich phasenweise sogar am hymnischen Stoff solcher Combos wie AMON AMARTH, findet dann aber immer wieder eine Fluchtmöglichkeit in rabiatere Gefilde, die nicht selten auch von ein paar thrashigen Gitarren eingeleitet wird.



Die Österreicher sind heuer schlichtweg sattelfester, riskieren auch gerne mal was, entfernen sich jedoch nur kaum von ihren zuletzt betonten Wurzeln. Der Unterschied besteht in der gesteigerten Energieleistung und der deutlich angereicherten Raffinesse beim Songwriting. Es musste lediglich an einigen kleinen Stellschrauben gedreht werden, um diesen Sprung zu machen - und das hat die Band erfolgreich getan!



Anspieltipps: Lair Of The Heretic, Evangelion Noir, Hatecreed