Top-Blast aus dem britischen Underground.

Es braucht nur wenige Noten, um festzustellen, dass INFECTED DEAD echte Qualitätsware liefern. Die Death-Metal-Combo aus dem britischen Kent hat kürzlich ihre erste EP veröffentlicht und dabei ein kleines Inferno losgetreten, das vor allem in den flotten Stücken von "Archaic Malevolence" wie ein Orkan durch die Boxen jagt. Doch auch im gemäßigten Tempo haben die Herren verdammt gut gearbeitet - da darf man dann auch sofort mal euphorisch werden!

Die Musiker haben sich vorab schon in diversen lokalen Todesblei-Combos ausgetobt, bevor sie bereit waren, den nächsten Schritt zu gehen. Und dieser Schritt heißt INFECTED DEAD und ist im Großen und Ganzen eine inoffizielle Hommage an den westlich geprägten Death Metal. DEICIDE ist eine der Bands, die man hier ins Kreuzverhör nehmen sollte, aber auch technisch versierte Truppen wie CRYPTOPSY schießen einem in die Gedanken, wenn man überfallartige Knüppelorgien wie 'Resurrectionist' oder das brutale Titelstück in Augenschein nimmt. Zwischendurch gibt es mit 'Invocation Of Unspeakable Gods' ein kurzes Groove-Feuerwerk mit teuflischer Nebennote. Und das abschließende 'Samsara' bündelt alle Qualitäten und entpuppt sich als definitives Highlight einer EP, die letztendlich leider viel zu schnell wieder zu Ende geht.

Doch die Briten haben Blut geleckt und geben sich in den ersten Statements motiviert, schnellstens neues Material nachzulegen. Da will man auch nicht widersprechen, denn solange INFECTED DEAD auf diesem Top-Niveau weiter blastet, ist jede Ergänzung zum eigenen Katalog herzlich willkommen!

Anspieltipps: Samsara, Archaic Malevolence