Mallorca und Black Metal? Ja, es funktioniert!

Sicherlich kann man den Musikern von INFERITVM vorwerfen, sich so strikt an die Vorgaben des 90s-Black-Metals zu halten, dass der kreative Output alleine schon durch diesen Umstand eingegrenzt wird. Und definitiv ist das Material von "The Grimoires" so stark an die melodischen Vorreiter der Szene angelehnt, dass man in diesem Zusammenhang besser nicht mehr über Eigenständigkeit diskutiert. Aber was die Band letztlich auf ihrem neuen Album vollbracht hat, ist dennoch klassischer Stoff in Reinkultur - und das auf einem zuletzt doch sehr hohen Level.

"The Grimoires" zelebriert den Melo-Stoff von der ersten bis zur letzten Sekunde; CRADLE OF FILTH ist ganz bestimmt einer der wichtigsten Wegbereiter, gerade was Refrains, Strukturen und auch den generellen Sound betrifft. Allerdings sind die Spanier insofern schon authentischer aufgestellt, dass sie vollkommen auf nervigen Keyboard-Ballast und dergleichen verzichten. Die Truppe von der Ferieninsel Mallorca steuert einige bemerkenswerte Hymnen zum 2019er Szene-Konsens hinzu, die zwar inhaltlich ganz klar bei den Idolen aus dem vorletzten Jahrzehnt zu verorten sind, die aber auch mit der nötigen schwarzen Energie, der entsprechenden Leidenschaft und der Idelogie der damaligen Zeit jedweden verlorenen Boden wieder gutzumachen weiß. Sicherlich sind die meisten Songs lediglich Orientierungspunkte zu alldem, was DIMMU BORGIR und Konsorten seinerzeit produziert haben. Doch irgendwie hat "The Grimoires" dennoch etwas Mitreißendes im Gepäck, seien es nun die aggressiven Parts, die immer wieder in die Songs eingeflochten werden oder eben jene hymnische Parts, von denen das Album über weite Strecken eindeutig gekennzeichnet wird.

Es ist absolut niemandem zu verdenken, die Scheibe abzulehnen, weil sie sich im Großen und Ganzen auf vielen bekannten Vorgaben stützt. Aber INFERITVM verdient eine Chance, weil sie eben genau diese Vorgaben richtig gut zu verwerten weiß. "The Grimoires" könnte gar nicht klassischer klingen, ist aber trotz aller Einschränkungen in Sachen Eigenständigkeit ein richtig gutes melodisches Blaack-Metal-Album geworden, das in vielen Passagen nostalgische Gefühle weckt - und exakt das lässt sich trotz aller angebrachter Kritik nicht leugnen! Insofern: Wer die Urväter dieses Sounds liebt, sollte sich gerne mal mit dem Stoff dieser Mallorciner vertraut machen!