Der Klassiker nach dem eigentlichen Klassiker!

Es gibt so viele Geschichten zu INFERNÄL MÄJESTY, uznd unglücklicherweise laufen die meisten entweder darauf hinaus, die Kanadier immerzu an ihrem Debüt-Meilenstein "None Shall Defy" zu messen, oder aber werden die ständigen, viel zu langen Pausen zwischen den einzelnen Alben angeprangert. Konsens bleibt aber sicherlich, dass die Band in ihren seltenen kreativen Schaffensphasen Großartiges zustande gebracht hat, und dass sich ihr Vermächtnis nicht einzig und alleine auf dem zu Recht hochgelobten Erstling gründet. Es war auch dessen Nachfolger "Unholier Than Thou", der als richtungsweisender Faustschlag ganze elf Jahre später wie eine Bombe einschlug - nur wollte das damals irgendwie noch niemand so recht wahrhaben.

Denn obschon das gute Stück schon anno '98 ordentlich gefeiert wurde, konnte es niemals den Status eines Klassikers einheimsen, der "Unholier Than Thou" in der Rückblende aber definitiv ist. Analog zum wohl mit Abstand stärksten DEATH-Album "The Sound Of Perseverance", mit dem der zweite INFERNÄL MÄJESTY-Streich seinerzeit gerne mal verglichen wurde, hat man das wahre Genie der Platte erst mit ein bisschen Abstand gebührend und wertschätzend bestätigt, am Ende aber doch wieder gerne jenen Vergleich bemüht, der eingangs bereits erwähnt wurde. Dass brutale, deutlich dem Death Metal zugeneigte Tracks wie 'Where Is Your God', 'Black Infernal World' und 'The Art Of War' jedoch handwerklich und kompositorisch höchsten Ansprüchen genügen und zugleich als echte Nackenbrecher fungieren, sollte dabei oftmals übersehen bzw. überhört werden.

Ziemlich genau zwei Dekaden nach seiner Erstveröffentlichung erlebt "Unholier Than Thou" nun einen formidablen Re-Release, der neben den acht Tracks der Ursprungsversion auch noch fünf Live-Aufnahmen von einem Gig in Kopenhagen enthält, der unmittelbar im Anschluss an die Veröffentlichung von "Unholier Than Thou" stattgefunden hat. Zwar handelt es sich hierbei weitestgehend um Bootleg-Qualität, die jedoch klangtechnisch immer noch in Ordnung geht. Gleiches gilt für die Songauswahl, bei der auch Nummern des Debüts beerücksichtigt wurden.

Doch der Kern besteht nunmal aus den Studiosongs, die durch die Bank grandiose Death-Thrash-Kost auffahren und für Gourmets beider Sparten nach wie vor und jetzt erst recht absolute Leckerbissen sind. INFERNÄL MÄJESTY hat in vier unterschiedliche Phasen vier herausragende Platten veröffentlicht. "Unholier Than Thou" gilt als die meist unterschätzte, gehört aber ebenfalls dazu!

Anspieltipps: Where Is Your God, Black Infernal World, The Hunted