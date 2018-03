Brachiale Underground-Kost mit tiefschwarzer Färbung!

Soloprojekte unter alleiniger Herrschaft scheinen im Underground gerade besonders en vogue zu sein. Blickt man auf die vielen extremen Releases des Kalenderjahres 2017 zurück, entdeckt man auffällig viele Platten, die nicht im klassischen Bandgefüge entstanden sind, was natürlich auch klare Vorteile bringt - denn Kompromisse muss man nicht eingehen, was angesichts der immens räudigen Machart der ersten INFERNAL BLAST-Veröffentlichung sicherlich auch nicht anders gewünscht war.

Umgekehrt würde man sich natürlich wünschen, den punkigen Krawall von "Wolves Elitism Speech" irgendwann auch mal auf der Bühne genießen zu können, doch diesbezüglich scheint das französische Projekt derzeit noch sehr unbeweglich und vielleicht auch zu stark bemüht, sofort einen Kult um INFERNAL BLAST zu kreieren. Aber auch dieser Umstand soll gar nicht weiter bemängelt werden, denn die sechs neuen Songs knüppeln gnadenlos alles in Grund und Boden, zehren von einem angenehmen Grindcore-Groove, haben sogar einige crustige Elemente am Start, drängen letztendlich aber doch wieder auf den infernalischen Abriss, den der urtümliche, ungestüme Black Metal liefert - und das wohlgemerkt mit Bravour.

Für INFERNAL BLAST ist es dabei nicht einmal wichtig, sonderlich originell zu sein, weil die Performance enorm aggressiv, die Motivation jederzeit greifbar und der Arschtritt am Ende so gewaltig ist, dass selbst Hardcore-Liebhaber ihre Freude an "Wolves Elitism Speech" finden könnten. Vorausgesetzt ist lediglich, dass pfeilschnelle Attacken ebenfalls zu den persönlichen Vorlieben gehören. Denn jenseits von Individualität gelingt dem französischen Einzelkämpfer schon zum Debüt ein derbes Event, welches das teuflische Antlitz dieses Sounds in wenigen Minuten exakt auf den Punkt bringt. Bitte nachlegen - und zwar schnell!

Anspieltipps: Abhorrent Vermin, Organized Attack, Cauterization And Berserker Rage