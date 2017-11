Ein verstecktes Juwel der serbischen Death-Metal-Szene!

Einerseits ist es kaum verwunderlich, dass "Addicted To Flesh" schon die fünfte Scheibe aus dem Hause INFEST ist. Die Band ist in ihrem Metier sattelfest und souverän und muss sich in Puncto ungehobelten Death Metals so schnell von keinem mehr etwas erzählen lassen. Andererseits ist die Überraschung aber dennoch groß, denn es fragt sich, warum man in den vergangnen anderthalb Jahrzehnten keine Berührungspunkte mit dieser serbischen Combo hatte, wo sie doch anscheinend zu einer der wichtigsten landeseigenen Vertretungen des Balkanstaates herangewachsen ist. Irgendwie auch ärgerlich...

Gerade vor derm Hintergrund, dass die meisten Tracks der neuen Platte ganz schön ballern, hätte man nämlich gerne schon früher Bekanntschaft mit diesen Jungs aus der Belgrader Pripherie gemacht. Speziell in den schnelleren Songs ist "Addicted To Flesh" eine Offenbarung, zumal sich die Serben nicht zwingend auf bestimmte Bands oder Relikte aus der Todesblei-Historie beziehen. Das Material ist zeitgemäß arrangiert aber basisch poduziert, und das ist wohl auch der entscheidende Kniff, der dieses Album so besonders macht. Ein Brecher wie 'I Bring You War' beispielsweise könnte richtig fett in Szene gesetzt werden, würde dann aber womöglich seine Identität verlieren. Mit seinem rauen Sound erhöht sich parallel auch seine Durchschlagskraft und damit auch die eigentliche Liebe zum traditionellen Death Metal.

Und so könnte man gleich mehrere Tracks exemplarisch hervorheben, etwa das schnelle 'Deathrash Legions 666' oder das ebenfalls ungezügelte 'Stigmatized', mit denen sich INFEST auch auf internationalem Terrain endlich seinen Platz sichern sollte. Denn an den Fertigkeiten der Musiker bzw. an ihrem Material hat es sicherlich nicht gelegen, dass die Band jahrelang im heimischen Underground gehütet wurde. Und wenn Album Nr. 5 es nun nicht endgültig für die Jungs richtet, ist nichts anderes als Ratlosigkeit angebracht. Die Mischung aus derbem Death Metal und aggressivem Thrash kann man nämlich kaum beser umsetzen als INFEST in den meisten Stücken von "Adicted To Flesh"!

Anspieltipps: Deathrash Legions 666, I Bring You War, Stigmatized