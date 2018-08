Schlicht und einfach: Death Metal ohne kreatives Plus

Erst im vergangenen Jahr haben die Musiker von INFILTRATION zusammengefunden, um ihrer Vorliebe für Death Metal auch ein gemeinsames Forum zu geben, und nur wenig später konnte man auch schon eine erste Single rausgeben, der nun mit "Nuclear Strike Warning" das minimal angereicherte Äquivalent folgen soll. Die erste offizielle EP wandelt dabei auf den Spuren von BOLT THROWER, versucht deutlich angefettete SIX FEET UNDER-Grooves einzubauen und dürfte auch die moderneren ENTOMBED-Kanten inspirativ aufgenommen haben, zumindest in den stampfenden Parts, von denen "Nuclear Strike Warning" gerade auf der Ziellinie so manche zu bieten hat.

Die Marschrichtung der vier Songs (plus Intro) ist relativ klar, allerdings auch recht simpel strukturiert, so dass vor allem Freunde der etwas straighteren deftigen Klänge sich sofort angesprochen fühlen dürften. Schaut man allerdings noch einmal auf die Feinheiten, muss man schnell konstatieren, dass das derzeitige Potenzial der Truppe aus Sankt Petersburg relativ begrenzt ist und man in kreativer Hinsicht schnell an die Grenzen stößt. Die Band mag es schlicht und kann in der guten Viertelstunde auch mit ziemlich viel Druck agieren, sollte für die Zukunft aber etwas mehr Anspruch und Abwechslung berücksichtigen, um die Spannung zu erhalten. Auf EP-Distanz geht das allemal in Ordnung, doch den Langstreckenlauf sollte INFILTRATION dann doch etwas breiter aufstellen.

Warten wir also mal ab, was die Band künftig noch leisten wird; bis hierhin geht der Output zumindest für den Augenblick noch ohne große Makel ins Ziel.

Anspieltipp: P.O.W.