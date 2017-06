Gegensätze ziehen sich an

Aus der wunderschönen Schweiz kommt die nächste Darbietung schwermetallisch-folkischer Klänge und hört auf den Namen INFINITAS. Gänzlich grün hinter den Ohren sind die Musiker um die hübsche Frontdame Andrea bisweilen nicht – die EP "Self Destruction" wurde vor rund zwei Jahren veröffentlicht – doch nun wird es allmählich Zeit für etwas wirklich Handfestes. Das hört auf den Titel "Civitas Interitus" und ist durchaus unterhaltsam. Dass sich die Musiker schon 2009 zusammentaten, hört man dem Debütalbum an – die Riffs sitzen, die Stimme passt, die Atmosphäre ist dicht und das Songwriting per se auch nicht von schlechten Eltern.

Konzeptionell geht es um eine zerstörte Stadt und entsprechend forsch agiert INFINITAS auch, jedoch ohne auch nur ansatzweise den melodischen Aspekt des bandeigenen Sounds zu vernachlässigen. Hier drücken sich ruhige und brachiale Parts gegenseitig die Klinke in die Hand, die Abwechslung kommt jedenfalls nicht zu kurz und mit dem tollen 'Amon', dem abenteuerlichen 'Skylla' sowie meinem persönlichen Highlight 'Samael' hat INFINITAS auch durchaus heiße Eisen im Feuer.

Dass es noch(!) nicht für Mehr gereicht hat, ist den Songs selbst leider zu schulden, da mir an leider zu vielen Ecken und Enden die letzte Konsequenz, das letzte Quäntchen fehlt, um wirklich in noch höheren Notenregionen zu schwimmen. Doch das ist Meckern auf hohem Niveau, denn schließlich steht die Band trotz der knapp achtjährigen Bandgeschichte noch recht am Anfang ihrer Karriere. Und dank des liebevoll ausgeklügelten Städte-Konzepts, dem passenden Artwork und dem mutigen Schritt, Härte und Melodie mit einer Frauenstimme zu vereinen darf man mit Fug und Recht hoffen, dass man nicht zum letzten Mal von INFINITAS gehört hat.