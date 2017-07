Da sind sie wieder, melodisch und böse!

Mit einem tadellosen Backkatalog, der sich inzwischen auch schon aus zwei Demos und fünf vollwertigen Alben zusammensetzt, gehört INFINITY definitiv zu den fleißigsten Acts der holländischen Black-Metal-Szene - auch wenn das Gesamtwerk unserer westlichen Nachbarn in mehr als zwei Dekaden produziert wurde. Damit den Musikern auch weiterhin die Ideen nicht ausgehen, haben sie sich ihre bislang längste Pause gegönnt und ihrem letzten Release ("Non De Hac Terra", 2012) eine Phase der Stille folgen lassen, die anno 2017 aber endgültig ihr Ende findet. Mit "Hybris" knüpft die Band an jüngere Glanztaten an und bewirbt sich einmal mehr um die internationale Aufmerksamkeit, die ihr bislang noch größtenteils verwehrt geblieben war.

Zunächst entpuppt sich die sechste Scheibe der finsteren Niederländer dann auch als weiteres Highlight im Rucksack von INNFINITY. Die Songs tendieren gelegentlich zum Death Metal und holen sich über diesen Umweg auch reichlich Aggression, die Melodien sind derweil wieder ein Prunkstück, und da auch atmosphärisch eine solide Basis gefunden wird, auf der hin und wieder auch ein echtes Epos arrangiert wird, scheint die neue Scheibe das erhofft fulminante Comeback zu sein.

Doch in der Folge nimmt die Band ein wenig Tempo raus und verstärkt den melodischen Anteil, was auf Kosten der Ausdrucksstärke einiger Songs geht. Zwar bleibt die Einprägsamkeit damit gesichert, doch in Sachen Angriffslust fehlt es gerade Stücken wie 'At The Crossroads' und 'The Mountain Of Oath' an der nötigen Bissigkeit. Zwar ist das in der Gesamtbetrachtung nur ein vorübergehendes Problem, das aber schlussendlich nicht außer Acht gelassen werden kann.

Über weite Strecken ist "Hybris" aber dennoch ein richtig gutes melodisches Black-Metal-Werk geworden, das die Band wieder zurück ins Feld führt. INFINITY gehört nämlich nach wie vor zu den besten Genre-Acts zwischen Nordsee und Belgien!

Anspieltipps: Destroy The Human Within, Wrath Of The Djinn