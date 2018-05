Thrash und mehr.

Im kanadischen Ottawa gibt es ein paar nicht mehr ganz junge Herren, die in den 80ern eine Schülerband gründeten, deren Aktivitäten aber bald versandeten. Schlappe 30 Jahre später wollen sie mit ihrer Gruppe INFRARED noch mal richtig durchstarten. Mit ihrem neuen Album "Saviours" zeigt die Band, dass sie ihrer jugendlichen Neigung zum Thrash Metal treu geblieben ist, vor allem zum traditionellen 80er-Thrash, wie das coole Klischeecover der Scheibe zeigt. Und natürlich spielt man in der genretypischen Quartettaufstellung.



Was an INFRARED schnell auffällt, ist das breite Spektrum der Band innerhalb des harten Segments. Stellenweise wird nach SLAYER-Art geknüppelt, häufig ist die etwas filigranere METALLICA/MEGADETH-Schiene angesagt (wobei aber nicht ganz die Klasse und Finesse dieser beiden Vorbilder erreicht wird), und wo es passt, wird auch mal undogmatisch das Thrash-Territorium verlassen. Schließlich nennt die Gruppe neben den Big 4 auch BLACK SABBATH, ACCEPT und JUDAS PRIEST als Einflüsse. Mit 'Project Karma' und 'Saviour' sind im ersten Drittel gleich zwei Knaller vertreten, die die gelungene Kombination aus Härte und Melodie gut repräsentieren. Überhaupt dauert jedes Stück zwischen fünf und acht Minuten, so dass es regelmäßig interessante instrumentale Abschnitte zu hören gibt und "Saviours" mit acht Titeln auf über 50 Minuten Spieldauer kommt. Die größte Überraschung auf dem Album stellt sicher 'The Fallen' dar, das an eine dieser morbiden Balladen von ALICE COOPER erinnert, bevor uns mit 'All In Favour' das vermutlich härteste Teil der Scheibe den Kopf zurechtrückt und dann mit einem recht melodischen Leadbreak beeindruckt. Das düster-lakonische 'Father Of Lies' baut eine beinahe bedrohliche Atmosphäre auf, ehe der Rausschmeißer 'Genocide Convention' dem Hörer gängiges Kraftfutter um die Ohren ballert.



"Saviours" ist sicher nicht das allerbeste Thrash-Album, das ich in den letzten Jahren gehört habe, gehört aber zur besseren Kategorie. Anhänger dieser Richtung sollten die Band sicher mal auf entsprechenden Videokanälen antesten. Die Scheibe kann über das Bandcamp von INFRARED bestellt werden.