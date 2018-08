Die nächste Todesblei-Granate!

ALs Liebhaber brachialer Klänge sollte man in diesem Jahr einen prall gefüllten Geldbeutel mitbringen. Vor allem die Death-Meetal-Szene scheint anno 2018 noch einmal richtig zu explodieren und einer Reihe von Newcomern das Feld zu überlassen, von denen einer großartiger als der andere ist. Nicht mehr ganz taufrisch, aber eben auch noch dieser Kategorie zuzuordnen sind die selbst ernannten Slam Kings von INGESTED, die dieser Tage ein regelrechtes Massaker anrichten. Auf "The Level Above Human" bewegt sich die Truppe aus Manchester tatsächlich im überirdischen Bereich und rollt nicht nur die nationale Szene von ganz hinten auf. Die zehn neuen Stücke genügen auch im internationalen Vergleich den allerhöchsten Ansprüchen und treten nebenbei so viele Ärsche, dass man sich besser einen festen Sitzplatz sichert, um nicht ebenfalls von INGESTED versohlt zu werden.



Es sind dabei gleich mehrere Aspekte, die "The Level Above Human" auszeichnen. Da wäre zum einen der hohe technische Anspruch, der selbst in den brachialen Deathcore-Spielereien nicht ausbleibt und jeden noch so straighten Stakkato begleitet. Darüber hinaus ist es die blitzsaubere Arbeit in den Breaks, mit der sich die Briten in allen zehn Kompositionen rühmen darf. Die Tempowechsel sind fließend, die Eruptionen bekommen individuell immer wieder einen mächtigen Schub, und grundsätzlich entpuppen sich die Musiker als Meister der Inszenierung, die jedes noch so kleine Detail ganz unkompliziert in den Fokus drängen.



Dass ganz nebenbei das Aggro-Level kaum höher sein könnte, ist ein nicht zu unterschätzender Nebenfakt, der das Album zugleich noch mal spannender macht - spannender als ohnehin schon, wohlgemerkt. Denn ebenso wie der aktuelle Longplayer von PESTILENT REIGN ist das hier Death Metal in annähernder Perfektion, sowohl spieltechnisch als auch in Sachen Durchschlagskraft. Und wenn man einen letzten Wunsch äußern darf, dann bitte eine gemeinsame Tour dieser beiden Acts. Bei so viel traumhafter Musik wird man ja wohl noch weiter träumen dürfen. Genialer Blast, diese Scheibe!



Anspieltipps: Misery Leech, Better Off Dead, Purge The Parasite