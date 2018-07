MORBID ANGEL trifft alte Elchtod-Schule.

Die einen werden es als übles Gerumpel abstempeln, die anderen werden sich über eine angenehm düstere Prise schwarz gefärbten Death Metals freuen - und dazwischen gibt es definitiv keine andere Meinung. INISANS polarisiert auch mit dem zweiten Release, nimmt aber sofort all diejenigen mit, die bei der Kombination aus Black-Thrash und Death Metal schnell aus dem Häuschen geraten. Dabei machen die Schweden nichts wirklich Besonderes und zitieren sich munter durch die Vorlagen so mancher norwegischen Black-Metal- bzw. fast schon jeder eingeschworenen Elchtod-Combo und geben der Mixtur obendrein einen verdammt rauen Schliff. Und wer hier imemr noch keine konkrete Orientierungshilfe hat, sollte sich mal kurz an den Output der ersten beiden MORBID ANGEL-Platten erinnern - denn die sind bei den Skandinaviern wohl häufiger in Dauerschleife rotiert.



Viel mehr muss man zu "Transition" daher auch nicht mehr sagen. INISANS bewahrt den Stil des Debüts zu einhundert Prozent, gibt sich hier und dort vielleicht noch eine Spur aggressiver, hat aber auch technisch genug auf dem Kasten, um die vordergründig primitive Show mit einigen anständige Soli und einem feinen Kontrast aus fordernden Leads und hyperschneller Rhythmusarbeit zu füllen. Wer sich nicht daran stört, dass die Schweden im Großen und Ganzen etwas seltener variieren, als es vielleicht erforderlich gewesen wäre, bekommt auch im erneuten Anlauf ein anständiges Old-School-Album aufgetischt, dessen frostiger Charakter selbst Fans von CARPATHIAN FOREST aus der Reserve locken dürfte. Anständiges Teil!



Anspieltipps: Darkness Profound, Jaws