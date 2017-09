Wer rastet, der rostet!

Obschon INK das bis dato aktuellste Werk bereits zum Jahresbeginn 2016 erstveröffentlicht hat, konnte sich die griechische Dark-Metal-Combo erst kürzlich dazu durchringen, das Teil auch international zu bewerben. Eine Promofirma wurde engagiert, um "Loom" nach den ersten guten Kritiken auch außerhalb der Heimat vorzustellen. Und das war sicherlich nicht die schlechteste Idee.



Trotzem muss man sich fragen, was die Band dazu veranlasst, so viele Chancen liegen zu lassen und die Kontinuität bzw. das Arbeitstempo so geschmeidig zu halten, wie es dem Klischee der recht geringen griechischen Betriebsamkeit entspricht. Seit 1999 ist man schon Teil der Szene, hat eine ganze Dekade benötigt, um endlich ein erstes Album zusammenzubasteln und hat sich auch in der Folge nicht gerade mit erhöhtem Arbeitseifer profilieren können. Warum nur?



Denn vom musikalischen Standpunkt betrachtet ist INK eine wirklich talentierte Band, die sich zumindest in den etwas metallischeren Stücken der neuen Scheibe keineswegs vor Brüdern im Geiste wie SENTENCED oder PARADISE LOST verstecken muss. Da stimmen die Melodien, da sitzen die Hooklines, und an sphärischen Versatzstücken mangelt es "Loom" im Ürbigen ebenfalls nicht. Selbst das gelegentliche Abdriften in den Mainstream, wenn auch nur in kleinen Andeutungen, steht den Songs gar nicht mal schlecht, weil INK es nicht übertreibt und das Material trotz seiner simplen Strukturen nicht zum melancholischen Einerlei verkommt.



Nein, hier arbeiten Musiker mit Leidenschaft und erzeugen dementsprechend auch Resultate, die nachhallen und gefallen. Vielleicht überracht uns die Truppe ja schon bald wieder mit neuem Material, denn die Nummern von "Loom" sind schon anderthalb Jahre alt. Aber ja, Fleiß war ja bis dato das eigentliche Problem... hoffentlich bald nicht mehr!



Anspieltipps: Days Of Storm, Question