Thrash! Einfach nur Thrash!

Räudig, aggressiv und immer auch dem Punk zugewandt: Bei INKVISITOR greifen ähnliche Voraussetzungen wie dereinst bei EXODUS, nur dass die finnische Old-School-Combo natürlich mit einem moderneren Sound zugange ist als die Kollegen um Gary Holt Mitte der 80er. Ansonsten lassen sich auch auf dem neuen Album der jungen Truppe viele Parallelen zur Legende ableiten, die vielleicht hier und dort noch in der Qualität abweichen, insgesamt aber zufriedenstellende Indizien dafür sind, dass die Herren auf dem richtigen Weg sind.

"Dark Arts Of Sanguine Rituals" ist ein ziemlich wütender Release geworden: Zielstrebig, forsch und zumeist mit offensivem Bleifuß umgesetzt, bieten die Nordeuropäer einen wuseligen Derwisch aus dreckigen Gitarrensounds, wummerndem, groovigem Geprügel und vereinzelten Hardcore-tauglichen Vokal-Wutausbrüchen, die jedoch wieder über ziemlich hohe Screams in den Heimathafen zurückkehren. EXODUS ist dabei der permanente Begleiter, hier und dort vielleich auch noch alte Bay-Area-Helden wie LÄÄZ ROCKIT und VIO-LENCE, aber im Kern ist "Dark Arts Of Sanguine Rituals" eine deutliche Hommage an den Stoff der Baloff-Phase und somit auch ein Freudenfest für Liebhaber der amerikanischen Old-School-Gebretters in seiner puristischsten Form.

Was die Sache letztlich noch schöner macht, ist der Umstand, dass INKVISITOR mindestens genauso durchgedreht ans Werk geht und sich nicht in die polierten Schemata moderner Thrash-Metal-Releases pressen lässt. Dieses Album atmet die alte Schule und entsendet einen Gruß an all diejenigen, die ihre NUCLEAR ASSAULT-Backpatches immer noch wie einen Schatz auf ihrer Kutte tragen. Und genau denen wünsche ich auch viel Spaß mit diesem wilden Album!

Anspieltipps: Dark Arts Of Sanguine Rituals, Mindslaver, War Is Path To Victory