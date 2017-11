We Live By The Steel

Klischees über alles - vor allem über Qualität!

Immerhin: INNER AXIS schämt sich nicht dafür, die Klischees des traditionellen Heavy Metals auch anno 2017 noch mit breiter Brust zu strapazieren. Das Quintett aus Kiel ist schon seit längerer Zeit aktiver Teil der norddeutschen Szene und konnte sich vor zwei Jahren beinahe bei der Endausscheidung zur offiziellen Wacken-Hymne durchsetzen. Allerdings muss man derlei Fakten auch mal in Relation zu den Erwartungen setzen, die man an einen solchen Song hat - denn leicht verdauliches Material bekommt INNER AXIS auch auf dem zweiten Album richtig gut hin.

Musikalisch ist "We Live By The Steel" aber weitaus weniger entschlossen, als es diee Beteuerung im Albumtitel vermuten lässt. Die Melodien sind relativ lahm und verbrauchen sich schon im ersten Durchgang, gesangstechnisch ist die Band ebenfalls stark limitiert und wagt sich kaum in höhere Tonlagen, und über die mäßigen Qualitäten beim Songwriting weiß man eigentlich recht schnell Bescheid, denn 'Blades Of Death', 'All Is One' und 'Night Rider ergeben ein komplett verkorkstes Starttrio, das die Defizite der Norddeutschen schonungslos aufdeckt.

Von daher freut man sich eigentlich, wenn INNER AXIS in 'Red Dead' und 'Hounds Of Hell' im ACCEPT-Midtempo doch noch zeigen kann, dass zumindest die Basics halbwegs souverän abgearbeitet werden, sofern die Songs an sich keine hohen Anforderungen mitbringen. Doch der vermeintliche Wacken-Song 'Rain Or Shine' und das oberpeinliche Titelstück machen die kurzzeitige Freude rasch wieder zunichte - denn nicht nur die Textinhalte, sondern vor allem der kompositorische Unterbau ist mehr als dürftig.

Es gibt sie ja immer noch, die Unverbesserlichen, bei denen Begriffe wie 'Steel' und 'Storm' noch echte Frühlingsgefühle wecken. Und diese werden es auch sein, die dem zweiten Werk von INNER AXIS noch was abgewinnen werden können. Aber wenn man konstatieren muss, dass selbst MANOWAR auf ihren letzten Alben besseres Material geliefert hat, sollten die Fronten geklärt sein. Und leider ist genau das der Fall.

Anspieltipp: Red Dead