Einige Frage-, aber viele Ausrufezeichen!

Und wieder hat es meines Erachtens viel zu lange, nämlich geschlagene viereinhalb Jahre, gedauert, bis die Jungs von INNER SANCTUM ein neues Album ins Rennen schicken können. Nach dem debütierenden "Risen To Fall" mussten sich Fans ähnlich lange gedulden, bis "Principle Leader" in den Läden landete. Doch allem Meckern zum Trotz, nun ist "Metric Genesis" endlich zum Greifen nahe und ich kann euch sagen: Die Wartezeit hat sich durchaus gelohnt. INNER SANCTUM ist immer noch im hochmelodischen Todesmetallsektor zu Hause, doch irgendetwas hat diese Band an sich, das sie hervorhebt und "Metric Genesis" zu einem Achtungserfolg avancieren lässt. Wieder sind es leichte, wirklich hauchzarte Viking-Metal-Elemente, die zusammen mit einer dunklen Atmosphäre und den tollen Melodien, die das Album auf Lager hat, hervorzuheben sind.

Songs wie 'Machine Made God', 'Ikarus' oder 'Six Hundred' nisten sich binnen ganz kurzer Zeit fest, gehen nicht mehr aus dem Ohr und wissen in ihrer Kompaktheit und Klasse definitiv zu gefallen. Obwohl viele akustische Überraschungen auf "Metric Genesis" verteilt wurden, hat das Album eine klare Linie, die es mit einer gewissen Klasse und der Routine von bereits zwei Alben im Köcher aufzubringen weiß. Die Growls sind selbstredend obligatorisch, doch der eine oder andere Blick in eher klassische Gewässer steht INNER SANCTUM im Allgemeinen und den insgesamt neun neuen Stücken außerordentlich gut. Vielleicht ist es das Zusammenspiel aus Klassik und Moderne, vielleicht die frische Genrevielfalt, vielleicht auch die Tatsache, dass die Jungs heuer ein paar heiße Ohrwürmer und Anspieltipps, wie beispielsweise 'Then Came Dawn' oder 'The Better Me', auf der Pfanne haben, ich weiß es nicht. Fest steht, dass "Metric Genesis" gefällt und das ist das einzig wichtige!