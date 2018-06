Mutig und anders - und doch so vertraut!

Oftmals ist es keine Frage der Zutaten, sondern viel mehr der Zusammensetzung einzelner Bausteine, wenn eine Band sich den Ruf als Innovationsträger erarbeitet. INNFIGHT hat auf "Boulevard Of Pain" bereits recht eigenwillige Wege eingeschlagen, ohne dabei gängige Varianten in Sachen düsterem Power Metal gänzlich zum umgehen. Auf "Black Dog" verfeinert die Band ihre Herangehensweise nun noch einmal deutlich und schafft es tatsächlich, mit allseits bekannten und auch anerkannten Mitteln, ein durchweg unberechenbares Album aufzulegen - dafür schon mal vorab Applaus!

Man stelle sich mal vor, CREMATORY würde plötzlich auf traditionelle Klänge umsteigen, sich hier und dort bei neueren LINKIN PARK-Outputs bedienen, hin und wieder das Riff-Bollwerk einer Truppe wie ANGEL DUST adaptieren und schließlich epische Melodien einfügen, die man eher aus der progressiven Sparte des Sektors kennt. Sobald sich dieses Puzzle zusammengefügt hat, ist man auch schon mittendrin im außergewöhnlichen Prozess des "Black Dog"-Songwritings, das zusätzlich noch ein paar Mainstream-Einsprengsel der Marke ALTER BRIDGE berücksichtigt, nicht um vollends zu verwirren, sondern letztlich die Einprägsamkeit des Materials zu sichern.

Das Potpourri auf diesem Album ist kunterbunt, der finale Output aber durchweg homogen und gerade in den härteren Songs absolut überzeugend. INNFIGHT proklamiert den Mut, auch mal riskante Wege einzuschlagen und untermauert derweil, dass es hierzu keiner komplexen Methoden bedarf, um auf traditionellen Pfaden brauchbare Resultate zu erzeugen. "Black Dog" ist nicht nur der Beweis, sondern gleichzeitig auch ein unstrittig starkes Album!

Anspieltipps: The Cross, Bright Lights, Located By No One