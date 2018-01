I Am Sick, I Must Die

Saucoole Comeback-Single einer echten Underground-Legende!

Wie krass ist das denn? Mehr als zwei Dekaden nach ihrem unheilvollen Debüt und dem nach wie vor nicht nachzuvollziehenden Split melden sich diese Holländer wieder zurück und machen im gesetzten Alter sogar noch mehr Dampf als seinerzeit auf "Walpurgis - Sabbath Of Lust". Geht man zumindest vom Titelsong der neuen Single aus, hat INQUISITOR wieder Blut geleckt, und davon nicht zu wenig: 'I Am Sick, I Must Die' ist eine punkige Speed-Metal-Abfahrt mit Versatzstücken von LÄÄZ ROCKIT und NUCLEAR ASSAULT, gepaart mit der hohen Geschwindigkeit der Kollegen von DARK ANGEL.

Insofern ist es sicherlich kein Zufall, dass deren Klassiker 'Perish In Flames' ebenso auf dem 7"-Release gelandet ist wie 'Extreme Unction' aus dem hause PESTILENCE, die mit genauso viel Leidenschaft und sogar noch mehr Aggression hier festgehalten wurden - wirklich stark!



Fast noch stärker ist allerdings die Tatsache, dass es INQUISITOR nicht bei diesem Special belässt. Die Holländer haben bereits ihr offizielles Comeback eingereicht und werden schon in Kürze mit dem zweiten Album auftrumpfen. Anfang 2018 ist es dann so weit - und bis hierhin darf man sich gerne von dieser geilen 3-Track-EP noch das Haupthaar durchpflügen lassen!