Stigmata Me, I'm In Misery

Nach der Single nun jetzt auch das vollwertige Comeback!

Die Veröffentlichung von "I Am Sick, I Must Die" schlug kürzlich große Wellen und hieß eine der meist unterschätzten Speed/Thrash-Kapellen des Undergrounds ein zweites Mal willkommen. Legte INQUISITOR auf der Single noch los wie die Feuerwehr, präsentieren sich die Niederländer auf ihrem Comeback-Album nun aber durchaus vielseitiger, obschon der Fokus noch immer ganz klar dem Highspeed-Wahnsinn gilt - aber das durfte und wollte man auch so erwarten!

"Stigmata Me, I'm In Misery" - und das ist eigentlich der zentrale Punkt - hält jedoch problemlos das hohe Level des knappen Vorboten, orientiert sich aber nicht ganz so stark an dessen punkiger Ausstrahlung. INQUISITOR steht zwar auch 21 Jahre nach der Veröffentliuchung des bis dato einzigen Werkes immer noch für aggressiven, rauen und gerne auch primitiven Thrash Metal, doch die Westeuropäer ergeben sich nicht einfach nur dem Rausch, sondern bringen auch ein Minimum an Anspruch in ihre Arrangements, und das sorgt auf "Stigmata Me, I'm In Misery" für einige positive Überraschungseffekte und das angestrebte Mindestmaß an Abwechslung.

Vor allem in der zweiten Albumhälfte fühlt sich die Band immer deutlicher im Midtempo zurecht, baut um den etwas groovigeren Stoff auch seinen Heimathafen auf, nutzt ihn aber, um immer wieder kraftvolle Torpedos abzuschießen und den radikalen Schwenk in Richtung NUCLEAR ASSAULT und Konsorten zu wagen. Letzten Endes präsentieren sich Band und Album gemeinsam als rohes Energiebündel, das die letzten zwei Dekaden so viel Kraft tanken konnte, dass eine Platte wie "Stigmata Me, I'm In Misery" sich gerne auch mal überschlagen darf. Sicherlich ist das ganze hier und dort ein bisschen hektisch, aber genau das ist der Geist des Speed Metals, den INQUISITOR immer noch so lebt, als wären die Jungs nie weggewesen. Ermpfehlenswert, ganz klar!

Anspieltipps: I Am Sick, I Must Die, Hammering Rusty Nails, On A Black Red Blooded Cross