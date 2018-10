Eigenwilliger Sound, eigenwillige Songs!

Bandwettbewerbe sind die Spezialität von THE INSANE SLAVE; die Portugiesen haben an zahlreichen Talentausschreibungen teilgenommen und so manches Event auch für sich entscheiden können, was selbstredend die Hoffnung bestärkt, es auch auf der internationalen Bühne baldigst zu schaffen. Das gleichnamige Debüt ist ein weiterer Schritt in die musikalische Unabhängigkeit und die Freiheit des Musikerlebens, von dem die Herren aus Porto seit jeher träumen - und es ist beileibe nicht der schlechteste Schritt!

Soundtechnisch ist "The Insane Slave" zwar zunächst noch gewöhnungsbedürftig, weil die Band nicht die konventionellsten Heavy-Rock-Arrangements wählt, sich nicht händeringend um Hooklines bemüht und in erster Linie auf das Feeling und die Energie ihres Outputs setzt. Die Ergebnisse gehen zaghaft ins Ohr, nisten sich dort aber ein und überzeugen dort mit vielen sphärischen Highlights und einer ausgesprochen stark ausbalancierten Dynamik, mit der THE INSANE SLAVE das Spannungsmoment immer auf seiner Seite hat. Gerade in der zweiten Hälfte arbeitet sich die Truppe durch einen fantastischen Jam, der in dieser Form auch live in der Garage hätte aufgezeichnet werden können, so authentisch, warm und außergewöhnlich ist hier das Material. Insbesondere 'Soul Tattoos' und 'The Exodus Of A Born Man' sind zwei herausragende Nummern, mit denen sich auch Freunde leicht angeproggter Deftigkeiten sofort vermählen werden.

Dennoch: Es bedarf einiger Anläufe, bis das Ganze tatsächlich in Schwung kommt und sich die doch sehr kontrastreichen Eindrücke dieses Albums setzen. Aber THE INSANE SLAVE bringt nicht nur eine Menge Talent mit, sondern am Ende auch anspruchsvollen, eigenwilligen und markanten Heavy Rock, der trotz der eher dünnen Produktion zu überzeugen weiß - vor allem ab dem Moment, ab dem man endlich Zutritt in die Welt der Portugiesen erlangt hat. Dringend weiterzuempfehlen!

Anspieltipps: Soul Tattoos, The Exodus Of A Born Man