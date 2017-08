Female-Fronted - nicht immer Massenware!

Zugegeben: Die dezent symphonischen Melodic-Metal-Sounds, die INSATIA auch auf dem zweiten Album heranführt, entbehren zunächst einmal jedweder Individualität. Die Female-Fronted-Kapelle aus Kanada orientiert sich anfangs doch sehr stark an hiesigen Combos und scheint nicht daran interessiert, sich in Sachen Eigenständigkeit ein wenig freizuschwimmen - zumindest ist das der erste Eindruck, der sich nach knapp fünf Minuten des neuen Silberlings "Phoenix Aflame" manifestiert. Doch je weiter die Platte voranschreitet, desto beeindruckender ist das Songwriting, desto eigenständiger entwickelt sich der Sound und desto großartiger ist das Gefühl, als Zuhörer ein Teil dessen zu sein. So schnell kann es gehen...

Denn im weiteren Verlauf kokettiert die Band mit Inhalten aus dem Folk-Sektor, reduziert derweil den Pomp auf ein Minimum und konzentriert sich auf eine durch un durch melodische, aber eben nicht aufdringliche Performance, die von der wunderschönen Stimme von Zoe Federoff gekrönt wird. Nummern wie das ruhige 'Velvet Road' oder das geradezu erhabene Titelstück sind echte, anfangs nicht vermutete Glanzpunkte, in 'Healer Of Hatred' und 'We Are The Grey' darf es gerne mal rifforientiert sein, und das grandiose Duo mit Ex-FIREWIND-Fronter Apollo in 'Not My God' setzt einer tadellosen Darbietung ein weiteres Mal die Krone auf.

INSATIA mag zu einer ganzen Riege einschlägiger Bands gehören, die musikalisch einen ähnlichen Kurs fahren. Doch nur wenige haben das Talent und die Ausdrucksstärke dieser NordamerikanerInnen, die mit ihrem nunmehr zweiten Album nach den Sternen greifen. Überraschend starker Release!

Anspieltipps: Not My God, Healer Of Hatred, Sacred