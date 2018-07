Antagonism Of The Soul

Antagonism Of The Soul

EVERGREY meets Metalcore

Es steht nicht zu befürchten, dass diese Franzosen schon nach dem ersten Album Insolvenz anmelden müssen. Bei INSOLVENCY findet man zwar viele bekannte Versatzstücke aus dem Grenzbereich von Metalcore und Co., doch mit ihren vielseitigen Ansätzen gelingt es der Band auf Anhieb, das Überraschungsmoment so oft zu pachten, dass die zahlreichen Parallelen zu UNEARTH, KILLSWITCH ENGAGE, AS I LAY DYING und den üblichen Verdächtigen nicht so stark wiegen wie bei vergleichbaren anderen Kapellen. Und das ist schon mal ein entscheidender Vorteil, den sich die Herren auf ihrem Debüt erarbeitet haben.

"Antagonism Of The Soul" hat jedoch auch neben der üblichen Frontalattacke einige schätzenswerte Qualitäten, die sie aus dem Durchschnitt heben. So gibt es vor allem in der ersten Albumhälfte einige deutliche Querverweise in den traditionellen Metal-Bereich, die bisweilen an die ersten MERCENARY-Alben erinnern. Und auch EVERGREY dürfte den Franzosen bekannt sein, blickt man auf die Art und Weise, wie die Rhythmusgitarren und die Backing-Keys in den atmosphärischen Passagen des Albums (so zum Beispiel im Titelsong) ausgearbeitet sind.

Doch viel wichtiger als die ständigen Vergleiche ist schließlich der Umstand, dass INSOLVENCY mindestens drei Viertel der neuen Scheibe mit echten Hochkarätern füllt, während die übrigen Tracks mit ähnlicher Souveränität, aber vielleicht nicht ganz so eindringlich über die Ziellinie gehen. Das verhaltene, dann aber explosive 'This War Is Not For You' ist eigentlich die einzige Nummer, die ein wenig abfällt. Ansonsten finden die Franzosen stets die ausgewogene Balance zwischen Aggressivität, Epik und packenden Hooklines, die es für den baldigen Durchbruch benötigt. Mit "Antagonism Of The Soul" legt die Band einen wichtigen Grundstein und kickt nebenbei auch ganz ordenlich um sich - so soll's sein!

Anspieltipps: Antagonism Of The Soul, Black Moon, Your Lost Soul