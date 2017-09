Howling, For The Nightmare Shall Consume

Ein Monster in all seinen zahlreichen Facetten!

Dwed Hellion hat es bald geschafft: Das 30-jährige Bandjubiläum seines großen Babys INTEGRITY steht im kommenden Jahr ins Haus, un es ist davon auszugehen, dass der musikalische Tausendsassa die Feierlichkeiten mit einem weiteren Release einläuten wird. Zuvor schafft er aber Fakten, die zumindest inhaltlich einer retrospektiven Veröffentlichung gleichkommen. "Howling, For The Nightmare Shall Consume" fasst in zehn exquisiten Tracks beinahe alles zusammen, was Hellion in den letzten drei Dekaden versucht und umgesetzt hat - und das ist in der Tat eine Menge!

Den Auftakt der neuen INTEGRITY-Scheibe gestaltet der Mastermind noch relativ radikal: Mit reichlich Tempo und punkiger Attitüde pflegt Hellion in 'Hymn For The Children Of The Black Flame' und 'Fallen To Destroy / Blood Sermon' seine Hardcore-Wurzeln und nähert sich dem Grind der Anfangstage. Fraglos ist INTEGRITY in dieser Sparte immer noch extrem gefragt, und die Ursachen dafür bestätigt die Band in diesen ersten beiden Songs. Doch "Howling, For The Nightmare Shall Consume" ist enorm vielseitig aufgestellt und verlässt den Parcours der rasanten Kompositionen alsbald wieder, um den Doom-Vorlieben des Bandleaders Rechnung zu tragen. Der mittlere Part der neuen Scheibe beschäftigt sich ausschließlich mit dreckigen Riffmonstern, herrlichen Sludge-Episoden und teils heroischen Heavy-Rock-Epen, die nicht selten auch mit einprägsamen Melodien aufwarten. Bis zum Finish erwarten den Hörer acht gewaltige Tracks, in denen Hellion seine gequälte Seele nach außen trägt, gleichzeitig aber auch sein musikalisches Genie zur Schau stellt, indem er selbst die dreckigsten Sounds in monumentale Epen verwandelt. Mit dem abschließenden Titelsong hat er gar eine Jahrhundertnummer am Start, die alleine schon die Verpflicchtung von "Howling, For The Nightmare Shall Consume" rechtfertigen würde. Doch auch zuvor erhebt sich dieser Gigant mit Stolz und Würde und präsentiert die Band von ihrer erhabensten Seite.

Am Ende bleibt dahr nur die Frage offen, wie die Band dieses gewaltige Werk zum Jubiläum noch toppen will. INTEGRITY hat schon so viel Material im Umlauf, aber bis heute konnte keine Scheibe derart in ihren Bann ziehen wie dieses neue Meisterstück! Wahrhaft grandios!