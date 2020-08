Star-Ensemble ohne echte Durchschlagskraft

Der gute Dr. Milen Vrabrevski und sein INTELLIGENT MUSIC PROJECT sind ganz schön aktiv, denn nachdem mir gerade erst "Sorcery Inside" zur Rezension vorlag, folgt mit "Life Motion" bereits die fünfte Scheibe auf dem Fuße. Ganz so produktiv ist der Bulgare gemeinsam mit seinen Gastmusikern aber doch nicht, denn während "Life Motion" gerade erst erschienen ist, schaffte es der Vorgänger erst gut ein Jahr nach dem ursprünglichen Release zu uns nach Deutschland. Dennoch bleibt knapp ein Jahr Abstand zwischen zwei Langspielern noch immer eine sportliche Leistung, gerade wenn man wie Vrabevski mit viel beschäftigten Gastmusikern und Größen der Rock-Szene aus der ganzen Welt zusammenarbeitet.

Für die fünfte Auflage des INTELLIGENT MUSIC PROJECT sind großteils wieder alte Bekannte von den vorherigen Silberlingen mit dabei, wobei erneut Joseph Williams (TOTO) und John Payne (ASIA) die beiden hochkarätigsten Dauergäste sein dürften. Doch Vrabevski hat offensichtlich seine Fühler noch einmal weiter ausgestreckt und mit Ronnie Romero (RAINBOW) und Bass-Legende Nathan East, der sonst für ERIC CLAPTON oder PHIL COLLINS zum Tieftöner greift, noch einmal zwei ganz große Namen zu seinem All-Star-Ensemble hinzugefügt. Es bleibt jedoch die Frage, ob auf dem neuen Release ein paar mehr Songs mit wirklich zwingenden Hooklines aufwarten, denn das doch etwas zu häufig zitierte Schema F des AOR und die etwas zahnlosen Balladen waren bei "Sorcery Inside" meine größten Kritikpunkte.

Die Eröffnungsnummer 'A Kind Of Real Life' macht in dieser Hinsicht allerdings erst einmal wenig Hoffnung, denn eine solche gefällige, aber zahnlose Classic-Rock-Komposition haben alle Fans des Genres in den letzten Jahren viel zu oft gehört. Einzig die brilliante Gesangsleistung von Romero und ein feines Gitarrensolo retten den Song so schlussendlich vor der kompletten Belanglosigkeit. Ein erster Lichtblick folgt mit 'Don't Let Them Win' direkt auf dem Fuße. Angetrieben von einem feinen Hard-Rock-Riff ziehen hier sämtliche beteiligte Sänger alle Register und erstmalig bleibt auch der Refrain direkt im Ohr, was man leider von der folgenden Ballade 'Where I Belong' nicht wirklich behaupten kann, ist diese doch in meinen Ohren ein klarer Fall für die Skip-Taste. Und in diesem Stil geht es auch über die restliche Spielzeit hinweg weiter; Licht und Schatten halten sich immer wieder die Waage und belanglose AOR-Nummern treffen auf geniale Tracks. Auffällig ist dabei, dass es immer dann besonders gut wird, wenn Ronnie Romero mit seinem Gesang in den Vordergrund rückt und die Kompositionen passend zu seinem Organ eher spröde aus den Boxen rocken. Kein Wunder also, dass meine persönlichen Favoriten 'We Keep On Running' und 'Reflecting', das zusätzlich noch mit einem feinen akustischen Mittelteil auftrumpft, beide in diese Richtung gehen.

So klingt das Fazit zu "Life Motion" ganz ähnlich wie das zu "Sorcery Inside": Für AOR-Fans dürfte die Scheibe eine lohnende Investition sein, weil auch hier wieder einige echte Genre-Highlights vorhanden sind, um aber wirklich einen bleibenden Eindruck im AOR-Sektor zu hinterlassen fehlt dem INTELLIGENT MUSIC PROJECT trotz aller Starpower in meinen Ohren das zwingende Songmaterial.