Zehn starke Songs - und zehnmal die gleiche Vorgehensweise!

Dass der MOTÖRHEAD-Effekt auch im Djent-Sektor mal von sich reden machen würde, hätte man eigentlich nicht erwartet. Doch ein wesentliches Problem, mit dem sich die Herrschaften bei THE INTERBEING herumschlagen, ist schlicht und einfach die Wiederholung sämtlicher Riffstrukturen bzw. die äußerst geringfügige Abwandlung der verwendeten Grooves - so gut diese im Einzelnen auch jeweils sein mögen. Die dänische Modern-Metal-Combo hatte in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen konfliktbehafteten Merkmalen zu kämpfen, das ganze aber offenkundig nicht als problematisches Wesensmerkmal des eigenen Sounds empfunden. Die Folge: Auch auf "Among The Amorphous" stehen zehn grundsätzlich gute Songs, die im weitesten Sinne aber alle gleich klingen!



Die Maschinerie könnte daher auch einem Fließbandprojekt nachempfunden sein, wenngleich auf einem hohen musikalischen Niveau. Gelegentlich erinnert der Sound von THE INTERBEING dabei an die Landsmänner von RAUNCHY, nur eben mit einem dezent progressiveren Touch und einer allumfassend geringeren Motivation zur Variation. Wenn hier ein paar nette Twists in den groovigen, manchmal auch epischen Klangteppich eingeschaltet werden, freut man sich über die kurzen Wechsel. Doch das Schema bleibt bestehen, zieht sich durch das gesamte Werk und nimmt "Among The Amorphous" bereits mittelfristig seine Reize.

Dass die Songs individuell wirklich gefallen, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Und die eindringliche Atmosphäre des zweiten Albums dieser Dänen hat auch seine Vorzüge. Aber auf lange Sicht ist "Among The Amorphous" dennoch zu gleichförmig, und das ist wohl leider auch das entscheidende Merkmal!



Anspieltipps: Sins Of The Mechanical, Cellular Synergy