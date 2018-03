Ein kompakter Geniestreich aus dem Iran!

Ich unterstelle einfach mal, dass die Bandgründung von INTERNAL CHAOS nicht gerade unproblematisch verlaufen ist. Die Herren stammen aus dem Iran und dürften etwas schneller ins Kreuzfeuer geraten als ein vergleichbarer europäischer Act, weil man den harten Sounds in Teheran weitaus weniger Toleranz entgegenbringt als in hiesigen Gefilden.

Doch nicht nur der Mut, den das Quintett an den Tag legt, gehört an dieser Stelle belohnt. Denn auch musikalisch hat INTERNAL CHAOS einiges auf dem Kasten und präsentiert mit "Chaotic Sounds Propagation" eine extrem ambitionierte Prog-Metal-EP, die zwischen vampiresk anmutendem Dark Metal, zeitgemäß aufgearbeitetem Death Metal und symphonischem Power Metal gleich mal alle Genres bedient, mit denen die Band bis dato in Berührung gekommen ist - und das wohlgemerkt ohne Schwierigkeiten bei der stilistischen Vermischung.

Nach einem relativ langen Intro zaubert INTERNAL CHAOS in 'The Arc' gleich mal ein bombastisches Feuerwerk, das neben einer feinen Hookline und einer verdammt stark ausgeprägten, dynamischen Aufbereitung auch noch den einen oder anderen Stimmungswechsel bietet und sich als erstes Highlight sofort in den Ohrmuscheln einnistet. Doch die persische Truppe kann noch mehrfach gehörig nachsetzen und liefert mit dem etwas brachialeren 'Hollowwalker' und dem vertrackten 'Depths Of A Fall' weitere Glanzstücke, die sich auf gar keinen Fall vor der westlichen Konkurrenz verstecken müssen.

Wenn das hier der Standard für das weitere Vorgehen von INTERNAL CHAOS sein soll, dann stehen hier noch einige große Augenblicke auf dem Zukunftsplan dieser talentierten Combo. "Chaotic Sounds Propaganda" ist ein hervorragender Auftakt zu einer Karriere, die hoffentlich niemals vom Heimatstaat dieser begabten Kerle behindert wird!

Anspieltipps: Depths Of A Fall, Hollowwalker