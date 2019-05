Eine fehlgeschlagene Ode an MY DYING BRIDE und Co.

Aller Anfang ist schwer, gerade wenn das nötige Kleingeld fehlt, um eine Produktion auch abseits des kompositorischen Anteils halbwegs professionell zu gestalten. Genau das haben wohl auch die beiden Musiker von INTERNAL CHRONICLES zu spüren bekommen, die an ihrem ersten in Eigenregie erstellten Album sicherlich noch länger zu knabbern haben werden - denn mit ein wenig Abstand sollten die Kroaten ebenfalls feststellen, dass "Crimson Storm" in vielerlei Hinsicht noch stark verbesserungswürdig ist.

Dabei ist es nicht mal bloß der ziemlich dünne Sound, der immer wieder stören auffällt, sondern vielmehr die meist eher langweilige Mischung aus Gothic-beeinflusstem Black Metal und krude inszeniertem Doom. Die INTERNAL CHRONICLES haben einige Soundtrack-relevante Chöre eingestreut, beim Programming auch Violinen berücksichtigt und irgendwann eine Form von Theatralik entwickelt, die zunächst spannend, bei näherer Betrachtung dann aber doch ziemlich anstrengend wirkt. Hinzu kommt, dass die Übergänge zwischen den verschleppten Parts und der knappen Raserei ebenfalls nicht gerade galant gestaltet werden. "Crimson Storm" wirkt phasenweise arg fragmentiert, ist irgendwie auch ruhelos und infolge dieser spürbaren Hektik auch nicht ein einziges Mal in der Lage, den Kollegen von MY DYING BRIDE und KATATONIA näher zu kommen - denn in deren Vergangenheit liegen auch die Wurzeln dieses kroatischen Ensembles.

Folglich ist die Freude über eine Rückkehr zu den Sounds der frühen 90er auch eher begrenzt; die Atmosphäre hat nichts Ergreifendes, das Songmaterial ist eher durchschnittlich und im Hinblick auf die Produktion schließt sich der inhaltliche Low-Budget-Kreis. Eine echte Alteernative ist INTERNAL CHRONICLES bis hierhin noch nicht, und es darf bezweifelt werden, ob die Band dies jemals werden kann.