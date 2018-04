Schwierigkeiten in der Paradedisziplin

Wenn eine Doom-Band eigentlich nur dann richtig spannend klingt, wenn sie ihr angestammtes Metier verlässt, läuft irgendwie ja dann doch einiges schief. So geschehen auf dem aktuellen Release der Brachialfront von INTO COFFIN, die in den zwei Tracks ihres neuen Silberlings immer wieder einige flotte Attacken einschiebt, um auch im Grenzbereich zwischen Death Metal und Black Metal Punkte zu sammeln - und genau das sind dann auch die Augenblicke, die "The Majestic Supremacy Of Cosmis Chaos" deutlich beleben.



Schaut man indes auf den Mix aus verschleppten Riffs und finsteren Todesblei-Grooves, erlebt man leider viel zu viel Zähes und Schwerfälliges. Die Band ist zwar durchaus imstande, mit nur einem einzigen Saitengriff die Magengrube zu belasten, doch je stärker man das Tempo entschärft, desto langatmiger ist schließlich auch der Output, was sich vor allem im zweiten Track von "The Majestic Supremacy Of Cosmic Chaos" zu einem echten Problem entwickelt. Atmosphärisch ist 'The Evanescence Creature From Nebula's Dust' zwar ein echter Hammer, doch so wirklich mitreißen kann der Song in seinen immerhin knapp 13 Minuten nicht.

Ganz anders liegt die Sache indes bei 'Crawling In Chaos', bei dem die Tempowechsel wesentlich flüssiger erscheinen und das Gesamtkonstrukt stimmiger wirkt. Der Opener ist vielleicht auch kein kreativer Gewaltakt, aber er hat in der guten Viertelstunde, in der er sich austoben darf, genügend überzeugende Parts, die man sich gerne noch öfter einverleiben möchte.



Dennoch: INTO COFFIN kann auf "The Majestic Supremacy Of Cosmic Chaos" nicht durchgängig überzeugen und muss in den Doom-Passagen des neuen Albums einige Federn lassen - ausgerechnet in der vermeintlichen Paradedisziplin!