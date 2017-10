...Of Reign And Demise

...Of Reign And Demise

Megafette Death/Thrash-Bombe!

Welch rasante Entwicklung das zweite Album dieser deutschen Death-Thrasher nimmt: Glaubt man zunächst noch, INTOXICUM würde lediglich den typischen Konsens mit aggressiver Darbietung, rasiermesserscharfem Riffing und den klassischen Genreüberschneidungen bedienen, entpuppt sich der neue Silberling vor allem in der zweiten Hälfte als massive Demonstration richtig fetter Groove-Ballereien, die mal melodisch, mal brachial, aber immerzu intensiv formuliert werden. Nummern wie 'Self-Oppression' und 'Mind Swamp' sind Brecher vor dem Herrn und selbst für manchen Melo-Death-Fanatiker ein Feuerwerk, wohingegen zielsichere Fast-Forward-Attacken wie 'Homunculus (A Lesson In Logic)' sicherlich auch den einen oder THE HAUNTED-Liebhaber wieder an bessere Zeiten zurückdenken lässt - denn davon gab es bei den Schweden zuletzt nicht mehr allzu viele.

Ganz anders schaut das da schon bei den Jungs von INTOXICUM aus, die auf "...Of Reign And Demise" die eigentlich bestmögliche Bewerbungsgrundlage für einen Plattenvertrag geschaffen haben und sich selbst in den konventionellen Kompositionen nicht zurücknehmen müssen, weil die Performance verdammt stark und letztlich überzeugend ist.

Gelegentlich muss man eine neue Scheibe gar nicht lange auf links drehen, um ihre wahre Klasse zu spüen. Das neue Album der hiesigen Kapelle springt einem mit Wucht ins Gesicht und malträtiert nicht weniger brutal den Nacken. Oder kurzum: "...Of Reign And Demise" ist der Idealfall für wirklich jeden einzelnen, der die Kombi aus Todesblei und Thrash Metal über alles liebt!

Anspieltipps: Mind Swamp, Same Shit, Different Century, Self-Oppression