Ordentlich gemacht, mehr aber auch nicht.

"As Spectres Wither" heißt also das dritte Album von INVERTED SERENITY. Kennt ihr nicht? Ging mir genauso. INVERTED SERENITY besteht seit 2009. Es handelt sich um vier Kerle aus Winnipeg/Kanada. Ihr letztes Album "Integral" erschien im Oktober 2015, also ziemlich genau zwei Jahre vor Veröffentlichung des neuen Album "As Spectres Wither".

Was die vier Kanadier hier bieten, ist ordentlicher technischer Death Metal. Dabei wagen sie auch gerne kleine Ausflüge in Bereiche des Thrash Metals ('Mitral Genesis' ist hier ein recht gutes Beispiel). Die Riffs sind gut, das Songwriting ist ordentlich und auch die Vocals bieten eine gute Bandbreite von tiefen, Death Metal typischen Growls bis hin zum Black-Metal-mäßigen Gekeife in 'We Who Wander'. Nur die stellenweise eingesetzten cleanen Vocals (z.B. in 'Cornerstones') hätte man sich sparen sollen, klingen die einfach nur gewollt und nicht gekonnt.

Die Kanadier sind stets um Abwechslung in ihren Songs bemüht und das gelingt ihnen auch sehr ordentlich. Nur eins schaffen sie leider nicht: Den Hörer mitzureißen. Irgendwie läuft das Album an einem vorbei und auch nach mehreren Hördurchgängen fragt man sich, ob irgendein Riff, irgendeine Passage hängen geblieben ist. Und die Antwort lautet bei mir: nein!

"As Spectres Wither" ist in fast allen Aspekten ein ordentliches Album, nur fehlt es hier an dem ein oder anderen Song oder gar Riff, um in Erinnerung zu bleiben und aus der Masse der Veröffentlichungen herauszustechen. Es werden sich wohl auch zukünftig die meisten Leute fragen: "INVERTED SERENITY? Wer ist das?"