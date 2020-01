Deutschlands Antwort auf VISIGOTH?

INVICTUS wurde 2017 im wunderschönen Bayern ins Leben gerufen, veröffentlichte im letzten Jahr eine durchaus hörbare 3-Track-EP namens "Burst The Curse" und dürfte mit seiner ersten Full-Lenght Veröffentlichung "Eden" mit Sicherheit für die ein oder andere durchaus größere Welle im Underground sorgen.



Die Truppe spielt klassischen, melodischen, schnörkellosen Heavy Metal und erinnert vom Songwriting her immer wieder an die Schweden von HAMMERFALL oder die Amis von VISIGOTH, jedoch ohne deren großen Epic-Anteil in die Kompositionen einfließen zu lassen. Die zehn Titel plus Intro bewegen sich mit Ausnahme von 'Burning Empire' allesamt unter der Fünfminuten-Grenze, was für ein kurzweiliges Hörvergnügen sorgt. Speed-Granaten ('The Hammer', 'Thought Of An Idea') oder hymnische Töne ('Livin' In The Future') servieren uns die fünf Bajuwaren genauso überzeugend wie auch Balladeskes ('Styx'). Dank einer sehr gelungenen und authentischen Produktion erstrahlen die meisterhaften Gitarrensoli und der melodische Gesang von Nicolas Peter im rechten Licht, was heutzutage keine Selbstverständlichkeit darstellt.



Mir fällt beim besten Willen kein Grund ein, Anhängern des puren Stahls hier keine Kaufempfehlung für "Eden" auszusprechen zudem der Rundling auch noch mit einem vorzüglichen Artwork zu gefallen weiß. Ich bin jedenfalls felsenfest davon überzeugt, dass wir INVICTUS in absehbarer Zeit auf geschmackssicheren Festivals wie dem "Keep It True" oder dem "German Swordbrother" antreffen werden. Toller Start ins Jahr 2020!