The Flame Of Hate

Chile. Thrash Metal. Noch Fragen?

Aus der schier unerschöpflichen Masse südamerikanischer Thrash-Metal-Combos gibt es mittlerweile dutzende, die mit richtig starken Old-School-Attacken herausstechen und sich ihren Ehrenplatz im internationalen Underground verdient haben. Alleine in Chile gibt es inzwischen so eine dichte Szene, dass man ein ganzes Festival mit hochwertigen Acts dieses Landes bestücken könnte. Zu dieser elitären Vereinigung gehört zweifelsohne auch INVOCATION SPELLS aus Santiago, ein ambitioniertes Duo, das mit "The Flame Of Hate" bereits zum dritten Mal vorstellig wird. Und diesmal wollen es die beiden Musiker endgültig wissen!

Die acht Stücke der neuen Platte zeigen zumindest reichlich Engagement und Entschlossenheeit, sowohl in der Performance als auch bei der Schöpfung aggressiv voranpreschender Thrash-Hymnen tödlicher Coleur. INVOCATION SPELLS arbeitet wie so viele Acts aus Chile im Grenzbereich der extremen Spielarten und unterfüttert die schnellen Attacken mit einem Höchstmaß an Brutalität, das durch den rauen Sound jedoch schnell auch die Underground-Credibility erhält. Dass die Band dabei keine Bäume ausreißt, um innovative Sounds zu fahren, sollte klar sein, schließlich bedient man sich bei den Steilvorlagen der südamerikanischen Legenden, als da wären alte SEPULTURA-Scheiben und das Vermächtnis von SARCOFAGO. Aber wenn man ganz ehrlich ist, erwartet man von einer Band aus diesen Breitengraden auch nichts anderes als infernalische Offensiven mit Bezug zu den Anfängen dieses Sounds, und in dieser Hinsicht ist INVOCATION SPELLS genauso überzeugend unterwegs wie die meisten Kapellen dieser Region.

Old School Thrash made in Chile ist ein Trademark geworden, und Alben wie "The Flame Of Hate" bedienen es mit weiteren Impulsen. Gerne darf daher auch zugegriffen werden!

Anspieltipps: Ride The Fire, Evil Mountains