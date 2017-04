Gähn... schon wieder MOTÖRHEAD abgekupfert.

Die IRON BASTARDS aus Straßbourg bringen mit "Fast & Dangerous" eine Scheibe heraus, die MOTÖRHEAD und Speed Metal kreuzt. Das war schon bei VANIK recht langweilig, und ist hier auch nicht spannender. Dass die Jungs einen Vertrag bei FDA Records bekommen haben (eigentlich Spezialisten für Death Metal), wundert mich. Klar, sie klingen 1a wie MOTÖRHEAD, aber dafür gibt es eben schon genug MOTÖRHEAD-Alben.



Also: Handwerklich ist hier alles ganz ok, auch wenn der Gesang deutlich eindimensionaler und weniger mitreißend ist als bei Lemmy. Das Songwriting ist leider so dermaßen uneigenständig, dass ich überhaupt kein Bedürfnis verspüre, die Scheibe öfter aufzulegen.



Wer Lemmy und seinen Mannen noch hinterhertrauert und keine Originalität braucht, darf mal reinhören - denn schlecht ist das hier alles nicht. Allen anderen sei gesagt: Es gibt tausende eigenständige, kreative Bands. Investiert lieber dort eure Zeit und euer Geld.



Anspieltipps: Fast & Dangerous, Out Of Control