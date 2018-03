You Can't Stay Here

Ein Album der Willenskraft

Man könnte sicherlich mit Floskeln um sich werfen, wenn man den traurigen Werdegang von IRON CHIC etwas näher beleuchtet. Gitarrist, Songwriter und Gründungsmitglied Rob McAllister schied anno 2016 unter tragischen Umständen und im jungen Alter von gerade einmal 36 Jahren aus dem Leben - just zu einem Zeitpunkt, an dem die Band durchzustarten gedachte. Die verbliebenen Musiker machten sich zwar Gedanken über die Sinnhaftigkeit des gemeinsamen Fortbestands, entschieden dann aber konsequent, dass es wohl auch im Sinne des Verstorbenen sei, wenn IRON CHIC weitermachen würde.

Doch den Jungs ging es nicht darum, noch Stärke aus der Situation zurückzuschlagen oder im umgekehrten Fall musikalische Trauerbewältigung zu leisten. Nein, die Band wollte schlicht und einfach an den vorangegangeenen Glanztaten anknüpfen, und das ist ihr auf "You Can't Stay Here" auch verdammt gut gelungen. Die Platte hat eine immens positive, manchmal gar fröhliche Ausstrahlung, sie bringt eine Menge Energie mit, kann sich aber auch wieder auf zahlreiche, richtig coole Hooklines verlassen, die den Mix aus Alternative Rock und leicht poppigem Punk zum echten Ohrwurmkleister machen. Kaum eine Nummer von "You Can't Stay Here" bleibt nicht schon beim ersten Durchlauf hängen, grundsätzlicher jeder Song schwingt sich mit dicken Grooves vorwärts, der Gesang ist erneut extrem mitreißend, und selbst der klare Mainstream-Appeal ist kaum störend, da man spätestens im nächsten Refrain wieder begeistert mitshouten möchte.

Natürlich schwebt der tragische Todesfall immer noch über diesem Release, aber gerade deshalb gebührt den Jungs der größte Respekt, dieses schlimme Ereignis souverän und mit der nötigen Wertschätzung ihrem ehemaligen Gitarristen gegenüber gemeistert zu haben. "You Can't Stay Here" ist ein richtig gutes Album geworden und als solches auch der emotionale Befreiungsschlag, den IRON CHIC benötigt hat.

Anspieltipps: A Headache With Pictures, You Can't Stay Safe, Thunderbolts!