Klassischer Heavy Metal mit leichter Ladehemmung

Wenn Oskari Räsänen nicht gerade die Stöcke bei MAUSOLEUM GATE schwingt, arbeitet er an neuem Material für sein Soloprojekt IRON GRIFFIN. Gemeinsam mit Sänger Toni Pentikäinen pflegt er hier traditionellen 80s Metal mit typisch britischer Prägung, soll heißen MAIDEN und PRIEST sind den beiden Herrschaften bei der Konzeption ihrer Songs offenbar behilflich gewesen.

Allerdings sind die qualitativen Schwankungen, die IRON GRIFFIN auf der gleichnamigen Debüt-EP erlebt leider zu stark, als dass man bei Erwähnung des ersten Silberlings sofort in völlige Euphorie verfallen müsste. Nach dem recht zuverlässsigen Fast-Forward-Stampfer 'Message From Beyond' folgt mit dem behäbigen 'Metal Conquest' und dem wenig ansprechenden 'Journey To The Castle Of The King' alsbald wieder Ernüchterung. Die Twin-Leads greifen nicht, Frontmann Pentikäinen agiert meinem persönlichen Empfinden nach in zu hohen Tonlagen, und rifftechnisch ist das Material an dieser Stelle auch nicht besonders gut aufgestellt. Bei einer Gesamtspieldauer von gerade einmal 18 Minuten sollte man sich solche Aussetzer nicht erlauben.

Immerhin geht "Iron Griffin" auf der Ziellinie noch einmal selbstbewusst in die Offensive und liefert mit dem melodischen 'Lord Inquisitor' den stärksten Track nach. Fakt ist aber dennoch, dass die Finnen momentan noch nicht in Gänze konkurrenzfähig sind. Zu stark ist der Kontrast zwischen gutem, annehmbarem und schwachbrüstigem Material.

Anspieltipp: Lord Inquisitor