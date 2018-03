Neuer Siebenzoller von den deutschen Traditionalisten.

Deutschsprachiger Heavy Metal war noch nie so mein Ding. IRON KOBRA dagegen fand ich bisher meist ganz cool - zumindest machen sie wirklich feine Party-Musik und hatten immer gute Artworks. Der ein oder andere Stinker war auf den Alben aber auch dabei.



Nun haben sie leider eine EP rausgebracht, die definitiv zum schwächeren Material gehört. Die Produktion werden viele als bodenständig empfinden und vielleicht sogar feiern, mir klingt das alles etwas zu sehr nach einer Live-Aufnahme aus dem Proberaum. Der Gesang, der auch sonst eher zu den Schwachpunkten der Band zählt, ist auch diesmal nicht so doll. Und dann gibt es halt zwei deutschsprachige Songs. Das geht für mich im Metal fast nie gut (Ausnahme am ehesten: MACBETH).



Geboten wird handwerklich meist akzeptabel gemachter Speed Metal, aber der Gesang und die deutschsprachigen Vocals setzen das für mich alles irgendwo auf ein Dorffest-Niveau. Und da ich das letzte Album, "Might & Magic", kenne und schätze, weiß ich, dass die Band es besser kann. Vielleicht bin ich bei den deutschsprachigen Texten aber auch einfach der falsche Rezensent.



Live schaue ich mir die Jungs wieder an und auch an einem neuen Album mit englischen Texten bin ich interessiert. Das hier ist für mich aber ziemlich anstrengend - und das trotz ziemlich feiner Riffs und guter Gitarrenarbeit. Ich bin mir aber sicher, dass die Band wusste, dass sie mit dieser EP (ganz feines Artwork übrigens) polarisieren würde.