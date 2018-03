Fette Riffwalzen mit einprägsamer Wirkung

Gegründet im Jahre 2012, absolvierte diese Formation offenbar schon die ersten Gehversuche als Band in einem Studio. Erfolgreich, konnte man doch bereits mit dem ersten Demo "Maelstrom" einige Aufmerksamkeit erregen. Das ist dem seinerzeit von zwei Kumpels aus Hildesheim gegründeten Unternehmen definitiv gelungen, denn besagte Eigenproduktion konnte im nationalen Underground tatsächlich gehörig Staub aufwirbeln.



Offenbar wirkte die Resonanz darauf sehr motivierend, denn nur kurz danach beschlossen die Protagonisten Stephan Möller und Henning Lührig IRON & STONE zu einer - im Endeffekt fünfköpfigen - Band aufzustocken.



In dieser Formation hat man nun auch das erste Langeisen an den Start gebracht und dieses lässt unmissverständlich erkennen, dass hier ausnahmslos Musiker involviert sind, die mit Hingabe agieren. Getragen auf trockenen, durch die Bank zwingenden Grooves, lässt das Quintett auf "Petrichor" eine schwermetallische Riff-Walze nach der anderen vom Stapel und versteht es dabei zudem immer auf den Punkt zu kommen.



Dazu passend gibt Henning den permanent grantig wirkenden Fronter, der seinen Vortrag dermaßen aus sich herauspresst, dass man mitunter Angst haben muss, seine Seele würde einem aus den Boxen entgegenkommen. Gut, dass sich die Burschen mit dem Vortragstempo zumindest über weite Strecken sehr zurückhalten, denn so könnte man das Teil dann zumindest problemlos wieder finden....



Klar sind bei den Nummern nahezu durch die Bank die Inspirationsquellen - von KYUSS über THE OBSESSED und PENTAGRAM bis hin zu CORROSION OF CONFORNMITY, DOWN und CROWBAR - zu vernehmen. Da es IRON & STONE aber locker schafft, durch Hooks und mitreißende Momente für nachhaltig einprägsame Wirkung zu sorgen, bleibt "Petrichor" auf jeden Fall für lange Zeit in Erinnerung. Thumbs Up!