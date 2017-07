Nachwuchshoffnung

ISAAC VACUUM ist eine junge Krefelder Band, die nach eigener Beschreibung Progressive Post Rock spielt. Und so weit von der Wahrheit ist die Truppe mit dieser Einschätzung auch gar nicht entfernt, ohne dem Hörer dabei gleich alle Zutaten bereits vor dem ersten Spin auf die Nase zu binden.

Hört man das sehr ambitionierte Debütalbum "Lords", fallen nämlich auch leichte Grunge-Reminiszenzen (vor allem in Sachen Atmosphäre) und ein paar Sludge-Schlenker (die Gitarrenarbeit) auf. Fröhlich ist an "Lords" also so ganz und gar nix. Nein, die 66 Minuten sind insgesamt sehr düster, ja, schwermütig und damit sicher nicht für jede Stimmung geeignet. Passend dazu hat Frontmann Dan auch eine eher tiefe, sonore Stimme, die ganz wunderbar die Melancholie der Songs transportiert.

Es dürfte dennoch klar sein, dass man sich "Lords" ein wenig erarbeiten muss. Auf eingängige oder gar schöne Melodien wird verzichtet, stattdessen wird der Hörer in einen echten Sog gezogen. Das TOOLeske-Drumming in 'Double Helix', die Akzente am Bass oder die gerne mal flirrende Saitenarbeit muss man sich erarbeiten. Das klappt am besten unterm Kopfhörer, mit einer gesunden Portion Aufmerksamkeit.

Und so kristallisieren sich mit der Zeit dann auch Favoriten heraus. Bei 'Golem' schält sich doch irgendwann eine Hookline heraus, 'Double Helix' mit der erwähnten TOOL-Referenz ist ebenfalls sehr fein und 'Cameo' ist sogar fast ein kleiner, düsterer, vertrackter Hit. Doch auch die eingeschobenen instrumentalen Nummern mit ihren Sprachsamples sind sehr cool. Schwierig finde ich auch nach vielfachem Hören den Einstieg mit dem Titeltrack, den ich persönlich eher in der Mitte des Albums gestellt hätte, weil er in meinen Ohren zu den sperrigeren Songs des Albums gehört.

Es kommt nicht von ungefähr, dass die Krefelder mit diesem Debüt beim "Euroblast" auftreten werden und bereits mit THE INTERSPHERE die Bühne geteilt haben. Wer auf düsteren Post Prog Rock steht und sich seine Musik gerne erarbeitet, der sollte ISAAC VACUUM unbedingt im Auge behalten. "Lords" ist schon ein echtes Ausrufezeichen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.