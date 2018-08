Eine willkommene Abkühlung in diesem Sommer!

Dieser Sommer ist echt die Härte. Sonne pur und Temperaturen von über 35 Grad Celsius lassen einen nach Abkühling schreien. Und da kommt ISKALD ins Spiel. Nicht nur der Name verschafft einem schon leicht kalte Gedanken, insbesondere die Songs auf dem fünften Album "Innhøstinga" bescheren dem Hörer die gewünschte Abkühlung.



Die Norweger aus dem höchsten Teil des Landes transportieren den Frost ihrer Heimat durch ihren melodischen Black Metal direkt in die Wohnzimmer iher Hörer. Sie schaffen es, die Atmosphäre einzufangen und herüberzubringen und gleichzeitig eine gute Mischung aus Intensität und Melodie zu schaffen.



Herausgekommen sind durch diese Zutaten verdammt gute Songs, die einem eine verdammt gute Zeit bescheren. Garniert wird "Innhøstinga" durch eine fette Produktion und durch die starken, abwechlungsreichen Vocals von Fronter Simon Larsen, die keine Langeweile aufkommen lassen. Für Abwechslung sorgt auch das ruhige Stück 'Lysene Som Forsvant', das eine gewisse Melancholie an den Tag legt und ISKALD sich von einer Seite zeigt, die man vorher auf "Innhøstinga" noch nicht zu hören bekam.



"Innhøstinga" ist ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Klassealbum geworden, dass den Hörer auf eine Reise ins kalte Norwegen mitnimmt. Stark!