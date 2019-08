Hier geht es zur Insel des Glücks.

Dieses Debüt-Album der Zyprer ISLA FORTUNA hat zwar schon anderthalb Jahre auf dem Buckel, aber es wird wohl kaum jemand wahrgenommen haben. Es wäre aber schade, wenn es in der Masse untergehen würde, denn es ist ein wirklich guter Tip für Freunde von 70s und Stoner Rock mit zeitgemäßem Sound.



Ich brauchte eigentlich nur zehn Sekunden vom Opener 'The Dive' um zu wissen, dass ich dieses Album mögen werde. Ein klarer, warmer Gitarrensound empfängt mich und wenn Bass und Schlagzeug dazukommen, fühle ich mich wie im Proberaum oder in einem kleinen Club. Der bluesige Gesang passt hierbei wie die Faust aufs Auge. ISLA FORTUNA klingt einfach völlig unverfälscht. Und das Songwriting überzeugt auch. Man lässt den Ideen viel Freiraum zum Atmen, die Riffs entwickeln sich und alle drei Protagonisten zeigen ein facettenreiches Zusammenspiel, das immer sehr angenehm zu hören ist und dennoch nie langweilig wird.



Immer wieder werden auch dezente psychedelische Elemente eingestreut, die die rockende Natur von ISLA FORTINAs Musik aber niemals überlagern. Bestes Beispiel für die Musizierkunst der Zyprer ist 'A Human Nature', ein tendenziell eher langsam gehaltener Track mit ein paar magischen Hooklines, der aber am Ende Fahrt aufnimmt. 'Thinker's Cave' zum Schluss ist ein weiterer besonders hervorzuhebender Track, lässt er doch die Herzen aller Psych-Stoner-Fans hoch schlagen und bietet mit coolen Saxonphon-Einlagen noch einen besonderen Farbtupfer.



"Verity" macht also absolut Lust auf mehr, und es heißt, die Band schreibt derzeit an neuem Material für den einen Nachfolger. Man darf gespannt sein.