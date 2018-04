Sanfte Harmonien im experimentellen Kontext.

Hinter ISLAJA verbirgt sich die finnische Solokünstlerin Merja Kokkonen, die dieser Tage bereits das sechste Studioalbum ihres außergewöhnlichen Projekts in die Regale stellt. "Tarrantulla" streckt ihre Spinnenbeine analog zu den vorangegangenen Releases in alle erdenklichen Bereiche der experimentellen Popmusik aus und saugt die Inspiration von BJÖRK ebenso auf wie die stillen, introvertierten Momente, die sich an FEVER RAY und SYD BARRETT orientieren. Im Grunde genommen ist die neue Plaatte der finnischen Musikerin nämlich ein ziemlich exquisiter, nicht immer leicht verdaulicher Mix dieses Dreigestirns, wobei Kokkonnens bezaubernde Stimme als Alleinstellungsmerkmal auf alle Fälle markant bleibt.

Doch es sind weitaus mehr Reize, die "Tarrantulla" zu bieten hat, als diejenigen, die man im ersten Moment wahrzunehmen glaubt. Die harmonische Instrumentierung verleiht dem Album bisweilen einen sehr melancholischen Charakter, den ISLAJA im Zentrum der Scheibe jedoch kurzzeitig aushebelt, indem sie mit verschiedenen elektronischen Versatzstücken arbeitet und die analoge Kunst von synthetischen Inhalten überfrachten lässt. Und genau dieses Wechselspiel aus ebenfalls sanften Loops, verträumten Gesängen, vereinzelten A-Capella-Momenten, sphärisch aufbereiteten Ambient-Ausschnitten, ja dieses gesamte Konstrukt, das sich zunächst nicht öffnen möchte, setzt im weiteren Verlauf Akzent um Akzent, bewahrt zwar die Parallelen zu den oben aufgeführten Acts, tendiert aber doch in eine eigene Nische, an deren Pforte jeder kleinste Anflug von Disharmonie sofort abgewiesen wird.

"Tarrantulla" ist ein Stück musikalische Schönheit, eingebettet in einen sanften Teppich aus wunderbaren Melodien und zurückhaltenden, meist minimalistischen Arrangements, an deren Spitze Kokkonnen mit ihrer tollen Stimme die Trumpfkarten ausspielt. Ein tolles Erlebnis!

Anspieltipps: Sadetta, Earthy Side, Robot Arm