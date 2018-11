Harmonien ohne Ende

Albumtitel wie "Feels Like Air" kündigen es schon unterschwellig an: Hier wird Musik geboten, in die man ganz tief eintauchen kann und von der man sich binnen weniger Sekunden fesseln lässt. ISLAND, eine junge Combo aus der britischen Hauptstadt, hat bereits auf der Debüt-EP anno 2015 gezeigt, dass man den Independent-Gedanken zumindest so weit in den Mainstream tragen kann, dass träumerische Klangflächen und bezaubernde Hooklines sich nicht im Wege stehen müssen. Und auch auf der neuen Platte ist das Quartett sich einig, dass diese Symbiose funktionieren kann, solange man sich musikalisch eine gewisse Eigenständigkeit bewahrt - wobei gerade das auf "Feels Like Air" nicht immer zu einhundert Prozent der Fall ist.

Denn gerade wenn ISLAND sich etwas introvertierter präsentiert (und das ist vor allem in der zweiten Albumhälfte fast permanent der Fall), lässt sich die Band nicht selten von radiotauglichen, leicht beklemmenden Stimmungen treiben. Eine gewisse Melancholie übernimmt dann das Ruder, die übergeordnete Nachdenklichkeit strahlt nicht mehr ganz so intensiv, weil parallel dazu darauf geachtet wird, dass "Feels Like Air" dem breiten Publikum gefallen kann, und auch wenn die Performance absolut beeindruckend ist und die Leidenschaft der Herren Musiker durch jede einzelne Note geht, gibt die Band so ein Stück ihrer Individualität preis.

Schlimm ist dies jedoch eigentlich nicht, da die elf Songs immer noch mit tollen Harmonien, einer atemberaubend schönen Atmosphäre und Gesangsmelodien aufwarten, von denen man sich auch diesmal einfach verzaubern lassen muss. Frontmann Rollo Doherty singt tatsächlich die Sterne vom Himmel, bindet einen sofort an sein Organ und führt "Feels Like Air" in jene Schwerelosigkeit, die man sich von diesem Album erhofft. Vielleicht ist das Überraschungsmoment nicht mehr auf der Seite dieser Band, aber die musikalischen Vorzüge von ISLAND sind nach wie vor unbestritten und machen auch dieses Album zu einem durch und durch harmonischen Hörerlebnis.

Anspieltipps: Something Perfect, Feels Like Air