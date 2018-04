Run With The Pack

Saftiger AOR-Pop, direkt aus den Achtzigern herbeigebeamt.

Die Norwegerin ISSA ist nicht unumstritten, dabei bot sie vor allem auf ihrem letzten Album allerhöchste AOR-Qualität. Das neue Werk "Run With The Pack" bietet insgesamt wieder gewohnte Qualität, und das Cover schreit nicht wieder "Sex Sells" - wer sich an den Vorgänger erinnert weiß, was ich meine.

Die Keyboards sind direkt aus einem Achtziger-Jahre-Zeitloch in die Gegenwart gefallen, und Issa kann weiter mit ihrer starken, melodischen und gleichermaßen rockigen Stimme überzeugen. Dazu gibt es eine wohltuende Menge an fetten Gitarrensounds und eine astreine, druckvolle, aber nie unpassende Produktion.

Natürlich ist das am Reisbrett entworfener Frontiers-Stoff, aber wenn das so gut gelingt wie hier, dann wünsche ich mir davon gerne mehr. Alessandro Del Vecchio hat jedenfalls nicht immer so überzeugende Songs geboten.

Schon der Opener kann mitreißen und überzeugt nicht nur mit einigen feinen Gesangslinien, sondern auch mit einem geilen Gitarrensolo. Weiter geht es dann mit dem Titeltrack, der ein echter Achtziger-Rocker im besten Sinne ist. Die Nummer hätte es vor 30 Jahren locker in die Charts schaffen können - und ist trotzdem hart genug, um auch die eher aus dem Metal kommenden Fans nicht völlig zu verschrecken. Was für eine Hymne. Simone Mularoni (DGM / LIONE/CONTI) an der Gitarre bereichert die Songs dabei ungemein, seine Soli heben das Material auf ein höheres Niveau.

'Sacrifice Me' ist ein Duett mit Deen Castronovo (WILD DOGS, BAD ENGLISH, JOURNEY, REVOLUTION SAINTS, OZZY OSBOURNE, STEVE VAI, ...) - der meist ja eher als Schlagzeuger unterwegs ist, aber auch stimmlich wirklich eine sehr gute Figur macht. Die Klavierlinien bei 'How Long' sind gelungen und nehmen mich auf einen balladesken Trip mit, der vor allem von Issas grandiosen Vocals lebt. Nicht jeder Song funktioniert auf diesem hohen Niveau ('The Sound Of Yesterday' ist zum Beispiel etwas schwächer), aber insgesamt bin ich doch ziemlich begeistert.

Zu den weiteren Highlights gehört das ziemlich hart einsteigende 'Talk To Your Heart', das mit einem wuchtigen Drumsound überzeugt, das sehr ruhig-entspannte 'Bittersweet' (ich steh auf schnulzigen Stoff) und der schmachtige Abschluss 'Everything To Me'.

Sicher ist dieses Scheibchen am softeren Ende unserer Website angesiedelt. Wer auf AOR / Melodic Rock mit etlichen Balladen steht und einer grandiosen Frauenstimme etwas abgewinnen kann, wird hier aber wirklich eine qualitative Vollbedienung erhalten. Ein starkes Werk!

Anspieltipps: Run With The Pack, How Long, Bittersweet,