All We Know

Auf Wiedersehen POOPZKID, auf Wiedersehen Punk Rock!

Ob sich die Punkrocker ITCHY POOPZKID von ihrem lästen Anhängsel im Bandnamen einzig deswegen getrennt haben, weil sie es nach immerhin anderthalb Dekaden einfach satt waren, die Namensgebung bzw. die Entstehungsgeschichte der Band immer wieder erklären zu müssen? Denn auch musikalisch ist bei der nunmehr als ITCHY tourenden Kapelle nicht mehr alles so, wie es am Anfang war. Die einstigen Punk-Rock-Sounds wurden gegen moderate Indie/Alternative-Gitarren eingetauscht, die bei weitem nicht mehr so frech um die Ecke kommen wie die ersten POOPZKID-Nummern. Nent man das dann also "erwachsen werden"? Denn falls ja, würde ich mir wünschen, die Band würde noch einmal in den Jungbrunnen fallen und lieber wieder mit drei Akkorden Glückshormone freisetzen.

Die 14 Stücke des neuen Albums jedenfalls sind sicherlich nett, sie haben brave Melodien und sie tun auch keinem weh. Aber genau das ist auch verdammt schade. ITCHY hat sich selbst gebügelt, hier und dort zwar weiterhin ordentliche Hooklines eingebaut ('Day In Day Out', 'The Last Of Us'), aber irgendwie ist die Luft raus, sobald die dynamischen Komponenten nicht mehr zünden und der jugendliche Leichtsinn gegen nachdenkliche Stimmungsbilder eingetauscht wird.

Im Grunde genommen hat ITCHY mit "All We Know" kein wirklich schlechtes Material in die Diskussionsrunde gebracht, aber es entspricht nun mal in vielerlei Hinsicht nicht den Erwartungen an eine Kapelle, die mit viel Humor und ebenso viel Schwung seit knapp zwei Jahrzehnten den Underground beherrscht. Insofern ist die Namensänderung natürlich konsequent, doch soundtechnisch bedeutet sie gleichzeitig auch Einschnitte, die man nicht einfach so schlucken möchte. Eigentlich schade, schlussendlich aber nicht zu ändern.

Anspieltipps: Day In Day Out, Black, The Last Of Us