The Course Of Empire

Ein Halluzinogen namens Folk

Man kann sich eine ganze Weile damit beschäftigen, die Songs des neuen ITERNUM NATA-Albums zu analysieren um herauszufinden, ob sie sich stilistisch irgendwann kategorisieren lassen. Man kann sich dieses Procedere aber auch getrost schenken und einfach miterleben, wie die finnische Psychedelic-Folk-Truppe ihre Hörer immer wieder in neuen Traumwelten führt und schließlich Bilder kreiert, die irgendwo zwischen den romantischen Nuancen weltlichen Folks und den etwas halluzinogenen Sphären des Space Rocks ihre Mitte finden. Und ganz ehrlich: Die zweite Variante gefällt mir schon wesentlich besser.

Nichtsdestoweniger muss man sich auch tatsächlich fallen lassen und auf die Nummern von "The Course Of Empire" einlassen können, und das ist mitunter die größte Herausforderung. ITERUM NATA zelebriert Entspannung mit eigenwilligen Stimmungen, inszeniert Dramaturgie mit träumerischen Soundscapes und lässt sich schließlich von psychedelischen Elementen immer wieder in einen Kosmos ziehen, der als Ersatzdroge für andere bewusstseinserweiternde Hilfsmittel definitiv nicht die schlechteste Alternative ist.

Schade ist am Ende lediglich, dass die Band es bei einer vergleichsweise kurzen Demonstration belässt und sich nicht noch tiefer in ihre Klangkonstruktionen fallen lässt. Obschon die letzten beiden Tracks reichlich episch tönen, kommt der Schlusspunkt relativ abrupt und führt leider auch zu der Erkenntnis, dass ITERUM NATA noch nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft hat. Aber lieber eine überschaubare, dafür jedoch sehr intensive Akustik-Show als eine Reise ins Nirgendwo - und zumindest in diesem Punkt liefert die Combo in vollem Umfang!

Anspieltipps: Sacrificial Light, The New Aeon