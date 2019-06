The Language Of Injury

Schwierig, sperrig, geil!

Sperrige Klänge direkt zu Beginn eines Albums aufzufahren, ist ein gewisses Risiko, gerade dann wenn man sich bis dato noch nirgends hat etablieren können und auf der Suche nach möglichen Interessenten eigentlich viel offensiver vorgehen möchte. Doch was ITHACA auf "The Language Of Injury" abfeuert, braucht lediglich einer gewisse Eingewöhnungszeit bzw. eine kurze Kennenlernphase, in deren Folge die Briten schließlich zur Hochform auflaufen und mit brachialen Grooves, post-metallischen Breakdowns, immer noch vertrackten Strukturen, aber auch mit zielstrebigen Brutalo-Schüben wirklich jeden bei den Eiern packen, der in Sachen moderner Hardcore offen für Neues ist.

Denn "The Language Of Injury" ist trotz seiner schwierigen Anfangsphase ein durchgehend mitreißendes Album, geprägt von versteckten, aber doch effizient eingeschobenen Melodien, beklemmend-bedrohlichen sphärischen Parts und Gitarrenwänden, die zwischen allen gebotenen Aggressionen auch etwas Monumentales beisteuern, das mindestens ebenso packend ist wie die straighten Parts solcher Highlights wie 'CLSR.' und 'Gilt'.

Nichtsdestotrotz hört man den Brachialhappen, den die Briten hier auftischen, nicht mal ebenso zwischendurch; "The Language Of Injury" erfordert eine etwas intensivere Auseinandersetzung, möchte erforscht und durchdrungen werden, belohnt am Ende aber mit zehn durchweg starken Kompositionen, die nicht nur mit erhöhter Durchschlagskraft punkten, sondern auch mit einem gewissen Anspruch beim Songwriting, der klare Rückschlüsse auf die künftig zu erwartenden kreativen Impulse von ITHACA zulassen. Diese Platte ist ein echtes Feuerwerk, das so richtig zündet, wenn man endlich zum explosiven Kern vorgedrungen ist. Bitte schleunigst anchecken!

Anspieltipps: CLSR., Gilt, The Language Of Injury